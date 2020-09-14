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Ekonomi Zaman ayarlı indirime sert tepki Ekonomik tetikçilik farklı formatta devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zaman ayarlı indirime sert tepki: Ekonomik tetikçilik farklı formatta devam ediyor

Moody’s’in, Türkiye’nin not görünümünü ‘negatif’ olarak belirlemesi tepki çekerken, söz konusu girişimin zamanlaması ayrıca dikkat çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Akdeniz’deki gerilime işaret ederek “Ekonomik tetikçilik, farklı form ve formatlarda devam ediyor” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türkiye’nin kredi notunu “B1”den “B2”ye düşürdü ve not görünümünü “negatif” olarak belirlemesine tepkiler sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, en az üretim kaybı ve istihdam kaybı yaşayan ekonomilerden birisinin Türkiye ekonomisi olduğunu söyledi. Canikli, Akdeniz’deki gerilime işaret ederek “Ekonomik tetikçilik, farklı form ve formatlarda devam ediyor” diye eleştirdi.

Nurettin Canikli

TEK KURUŞ KAMU KAYNAĞI KULLANMADI

Canikli, söz konusu gelişmelerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “ABD ve Avrupa Merkez Bankaları, mali yapıları bozulan bankaları kurtarmak için trilyonlarca dolar/avro para aktarırken, bankacılık sisteminde hiçbir problem ortaya çıkmadığı için tek kuruş kamu kaynağı kullanmak durumunda kalmayan ekonomi Türkiye ekonomisi.”

EN AZ İSTİHDAM KAYBI

Pandemi sürecinde Türkiye’nin gösterdiği ekonomik performansa dikkat çeken Canikli, “Tarım ürünleri başta olmak üzere tüm stratejik ürün ve hizmetlerde kendine yeten ve bu alanlarda üretim kaybı yaşamayan ekonomi Türkiye ekonomisi. Yoğun portföy yatırımı sermaye çıkışına rağmen tüm döviz taleplerini en küçük bir sorun yaşamadan karşılayan bir ekonomiyiz” ifadesini kullandı.

EKONOMİ TETİKÇİLER AYNI TEZGAHTA

Fotoğraf: Arşiv

Canikli, ekonomik tetikçilik formatının yeniden tezgahlandığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Dürüst olup açıkça yazamaz mısınız? Akdeniz’deki haklarınızdan vazgeçmediğiniz, doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini durdurmadığınız sürece vereceğimiz notlar üzerinden algı oluşturmaya devam edeceğiz, diye. Daha inandırıcı olursunuz. Değişen bir şey yok. Ekonomik tetikçilik, farklı form ve formatlarda devam ediyor.”

TEK KALEMDE MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

  • Tek kalemde milyar dolar değerinde, tamamen yerli tasarım anahtar teslim 4 adet savaş gemisi ihraç edebilen ülke seviyesine çıktığımızı belirten Canikli, “İnsansız hava aracı teknolojisinde adını en iyiler arasına yazdırarak bölgedeki dengeleri değiştirebilen ekonomi Türkiye ekonomisi. 2023 yılından itibaren milyarlarca dolarlık kaynak girişi sağlayacak doğal gaz keşiflerini üreten ekonomiyiz. Derecelendirme kuruluşları, sizin derdiniz nedir? Böyle bir ekonomi için nasıl bu kadar manipülatif amaçlı değerlendirmeler yapabiliyorsunuz? Türkiye ekonomisiyle ilgili verdiğiniz notların gerekçelerinin ekonomik olmadığı ortada” şeklinde konuştu.

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