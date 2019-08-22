Ekonomi Zorludan akıllı tekstile yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zorlu’dan akıllı tekstile yatırım

Zorlu Tekstil başlattığı ekonomi tabanlı akıllı dönüşümle, 2030’da dünya üzerinde 3 trilyon dolara ulaşacağı öngörülen akıllı tekstil pazarına odaklandı. Zorlu Tekstil Grubu, halihazırda cirosunun yüzde 20’sini oluşturan akıllı tekstilin cirodaki payını 2025 yılında yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefliyor.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Zorlu Grubu, tekstil sektöründe 2030'da 3 trilyon dolar olarak varsayılan pazardan daha çok pay almak için kolları sıvadı. Akıllı ve teknolojik tekstile daha çok yatırım yapacak Zorlu, 2025 yılındaki cirosunun yarısını bu alandan kazanmak istiyor. İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıyla vizyonunu açıklayan Zorlu Tekstil Grubu, 12 tekstil şirketinin gelecek planlarını paylaştı.

TEKSTİLİ TEKNOLOJİ BELİRLEYECEK

Ömer Yüngül ve Necat Altın

Dünyadaki büyük dönüşümden tekstil sektörünün de derinden etkilendiğini dile getiren Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, bunu iyi yönetenlerin gelecekte küresel tekstil gündemini de belirleyeceğini söyledi. Diğer sektörlere göre daha geleneksel kabul edilen bir sektör olmasına rağmen Zorlu Grubu’nun tekstilin gelecekte de katma değer yaratacak en kritik sektörlerden olacağını öngörerek bu alandaki yatırımlarına devam ettiğini belirten Yüngül, "Son 5 yıldır yapmış olduğumuz araştırmalar gösteriyor ki gelecek akıllı tekstil ürünlerinde. 2008-2009 global ekonomik krizinden önce 60 milyar dolar civarında olan küresel akıllı tekstil pazarı 2015’te 90 milyar dolar civarında iken bugün 160 milyar dolara koşuyor. Çin, ABD ve Almanya’nın sürükleyici gücü oluşturduğu bu pazarda ülke olarak geçen yıl 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Akıllı tekstile uzun süredir yaptığımız yatırımları arttırarak sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

CİRONUN YARISI AKILLI TEKSTİLDEN

  • Zorlu Tekstil Grubu’nun tüm faaliyetlerini Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde şekillendirdiğini dile getiren Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın da Zorluteks başta olmak üzere 12 şirketle Türkiye’nin tekstilde en büyük ihracatçılarından olduklarını söyledi. Altın, "Dünyada 160 milyar dolara ulaşan akıllı tekstil pazarının, 2025 yılında 475 milyar dolara, 2030’da ise 3 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Akıllı tekstilde en büyük gücümüzü Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımdan alıyoruz. Bu sayede 2019’da sürdürülebilir ve akıllı ürün kategorilerinden gelirlerimizi arttırmayı hedefliyoruz. Zorlu Tekstil Grubu olarak, halihazırda ciromuzun yüzde 20’sini oluşturan akıllı tekstilin ciromuzdaki payını 2025 yılında yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİYE YATIRIM

Tüketici ihtiyaçları paralelinde ürün geliştirme anlayışları doğrultusunda birçok akıllı tekstil ürününü piyasaya sunduklarını ifade eden Altın, sözlerine şöyle devam etti: “Vücut sıcaklığı, tansiyon, kalp atışı gibi vücut fonksiyonlarını ölçerek kayıt altına alan ve kullanıcıları uyararak doğru hareketler yapılmasını sağlayan sporcu kıyafetleri bugün akıllı tekstilin öne çıktığı alanlar arasında yer alıyor. Güvenlik güçlerinin kıyafetleri ile ilgili olarak da akıllı ürün talepleri giderek artıyor.”

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