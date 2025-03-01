MEB EKYS 2025 sınavı 2 Mart’ta yapılacak! Sonuçlar ne zaman açıklanır?

2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) başvurularının geride kalmasıyla şimdi de sınav tarihi merak konusu oldu. Söz konusu sınava katılım sağlayacak binlerce yönetici adayı, ÖSYM'nin belirlediği tarih ve saate odaklandı. Peki, 2025-MEB-EKYS ne zaman, saat kaçta?

Sınav, 2 Mart Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. ÖSYM kuralları gereği, adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek. Bu nedenle sınava girecek adayların, sınav saatinden önce sınav merkezlerinde olmaları büyük önem taşıyor.

Ersoy, şunları kaydetti: "50 il, 52 sınav merkezinde düzenlenecek sınavda, 170 bina ve 1853 salon kullanılacak. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak ve 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınava 166 engelli aday katılacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınav günü emniyet personeli dahil 7 bin 718 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim."