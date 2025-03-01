MEB EKYS 2025 sınavı 2 Mart’ta yapılacak! Sonuçlar ne zaman açıklanır?

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak. ÖSYMden yapılan açıklamaya göre, MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına 54 bin 221 aday başvurdu.. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınavda adaylar, eğitim kurumlarında yönetici olabilmek için ter dökecek. Peki, sınav saat kaçta başlayacak, hangi kurallara dikkat edilmeli ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) başvurularının geride kalmasıyla şimdi de sınav tarihi merak konusu oldu. Söz konusu sınava katılım sağlayacak binlerce yönetici adayı, ÖSYM'nin belirlediği tarih ve saate odaklandı. Peki, 2025-MEB-EKYS ne zaman, saat kaçta?
MEB EKYS 2025 Sınav Tarihi ve Saati
Sınav, 2 Mart Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. ÖSYM kuralları gereği, adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek. Bu nedenle sınava girecek adayların, sınav saatinden önce sınav merkezlerinde olmaları büyük önem taşıyor.
"SINAV GÜNÜ 7 BİN 718 KİŞİ GÖREV YAPACAK"
Öte yandan açıklamada, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoyun değerlendirmelerine de yer verildi.
Ersoy, şunları kaydetti: "50 il, 52 sınav merkezinde düzenlenecek sınavda, 170 bina ve 1853 salon kullanılacak. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak ve 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınava 166 engelli aday katılacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınav günü emniyet personeli dahil 7 bin 718 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim."
MEB EKYS 2025 Sınav Sonuç Tarihi
Sınav sonuçları 21 Martta adaylarla paylaşılacak.