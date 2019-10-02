En çok tercih edilen SSL Sertifikaları

Özellikle online alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinizi kullanmanız durumunda, bilgisayarınız ve sitenin barındırıldığı sunucu arasında bir şifreleme sistemi devreye girer. Böylece kritik bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi engellenir. İşte bu güvenli veri transferini sağlayan sistemin adına SSL (Secure Sockets Layer) denmekte. SSL sertifikası özellikle ticari firmalar için, müşteri bilgilerinin çalınmayacağını garantileyen bir güvence anlamına gelir.

SSL Hakkında Detaylı Bilgiler İçin: https://www.turhost.com/ssl/

SSL sertifikalarını Comodo, GeoTrust, Symantec, GlobalSign, AlphaSSL gibi güvenlik otoriteleri sağlamaktadır. Yani bir hosting firmasından Comodo SSL sertifikası almış olmanız demek; Dünya'nın en büyük sertifika sağlayıcılarından biri olan Comodo ile müşterilerinizin verilerini koruduğunuz anlamına gelir.

SSL fiyatları; SSL sertifikalarının türlerine ve bu sertifika otoritelerinin hangisinden alındığına göre değişiklik gösterir.

En iyi SSL sertifikası arayışında olan web sitesi sahipleri;

● online satış yapıp yapmadıkları ya da web sitesi aracılığıyla kullanıcılardan veri toplayıp toplamadıkları

● sahip oldukları domaine ait, subdomainleri de güvence altına almak isteyip istemedikleri

● birden fazla siteye sahip olup olmadıkları

gibi durumların her birine hitap eden farklı SSL türleri olduğunu ve bu durumların SSL fiyatlarında belirleyici olduğunu bilmelidir. Bu nedenle öncelikle SSL türlerini tanımanız, siteniz için uygun olan SSL'e karar vermeniz açısından önemli.

DV SSL (Domain Validation) /Alan Adı Doğrulaması

Standard SSL olarak da bilinen DV SSLsertifikası verilirken, DV sertifikasını almaya çalışan sitenin sadece alan adının kimin üzerine kayıtlı olduğu doğrulanır. Sitenin gerçekte resmi bir kurumu temsil edip etmediği kontrol edilmez, bu nedenle tedarik edilmesi hızlı ve kolaydır.

Google artık tüm sitelerin SSL kullanmasını savunduğu için ve arama sonuçları listelendiğinde SSL sahibi siteleri üst sıralara layık gördüğü için en çok tercih edilen SSL türlerinin başında DV SSL gelmektedir.

SSL sertifikası olmayan web sitelerindeki "güvenli değil" uyarısı yüzünden ve DV SSL sayesinde adres çubuğunda görünen https ifadesi nedeniyle; milyonlarca web sitesi ücretsiz olarak alınabilen ve kolay elde edilebilen DV SSL'i kullanmaya başlamıştır.

Ancak bu SSL türü; tüketicilere ait kimlik numarası, adres, kredi kartı gibi önemli bilgilere sahip olmak isteyen dolandırıcılar nedeniyle, e-ticaret işlemleri için risk oluşturmaktadır. Bu risk; https ile başlayan adres satırına sahip sitelerin yeteri kadar güvenli olduğu algısından kaynaklanmaktadır. Oysa adres çubuğunda görünen kurum adı ve adres çubuğunun yeşil olması; o siteye ait kurumun detaylı incelendiğini bildiren en güvenilir göstergelerdir.

OV (Organizational Validation) SSL / Kurum Doğrulaması

Kişiler için değil yalnızca kurumlar için verilebilen bu sertifikanın verilebilmesi için; web sitesinin sahibi olan kurumun ticari sicil kaydı incelenir. Yani OV SSL ile kurumun sadece sanal dünyada değil fiziksel olarak da var olduğu doğrulanır. Bu nedenle teyit işlemi 1-2 gün sürer ve DV SSL'e göre daha güvenlidir.

Online dünyada var olmak isteyen bir kurum; DV SSL alamayacağı için (çünkü DV SSL, kurum doğrulaması yapmaz), OV SSL en çok tercih edilen SSL sertifikalarından biri olmuştur. Adres çubuğunda hem https hem de kilit simgesinin görünmesi, o sitenin kurum doğrulamasının yapıldığını gösterir.

EV (Extended Validation) SSL / Genişletilmiş Doğrulama

SSL sertifikaları arasında en katı doğrulama kriterleri EV SSL için uygulanır. Bu detaylı ve kapsamlı teyit süreci nedeniyle daha pahalı ve daha geç tedarik edilen EV SSL, sadece güvenliği değil marka saygınlığını da sağlayabilir!

Kurumunuzun adının adres çubuğunda görünmesi ve adres çubuğunun yeşile dönmesi diğer SSL sertifikaları ile elde edilemeyecek olan göstergelerdir. Bu nedenle EV SSL, müşterilerinin güvende hissetmesini önemseyen büyük şirketler ve bankalar tarafından çokça tercih edilmektedir.

Multi Domain SSL Sertifikaları

Multi Domain SSL sertifikaları her domain için tek tek doğrulama işlemleriyle uğraşmak istemeyenler ve fiyat avantajından yararlanmak isteyenler için idealdir. Sahip olduğunuz birden fazla site varsa, her biri için tek tek SSL sertifikası almak yerine birden fazla alan adını, tek bir SSL sertifikası ile güvence altına alabilirsiniz. Böylece zamandan, emekten ve maliyetten tasarruf etmiş olursunuz.

Wildcard SSL Sertifikaları

Wildcard SSL; Sitenize ait blog, forum gibi her bir subdomain için özel SSL sertifikası almak yerine; hepsini tek sertifika ile güvenli kılmanız içindir. Alt alan adları (subdomains), bağımsız bir alan adı (domain) gibi çalışsa da Wildcard SSL ile, her biri için ayrı sertifika ücreti ödemekten kurtulursunuz.