En sağlıklı iftar menüleri: 2021 Ramazan için ekonomik iftar menüsü

2021 yılı için Ramazan ayı 13 Nisan’da başlayıp 12 Mayıs tarihinde sona erer. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurlarda oruç tutan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekir. Özellikle iftar vakitlerinde oruçlu kişilerin bir anda yemek yememeleri ve çok ağır yemekler tüketmemeleri gerekir. Aynı zamanda Ramazan ayı boyunca tüketilen pide miktarına dikkat edilmesi gerekir. Evde hazırlanan iftar menüleri hem daha sağlıklı hem de daha ekonomik olabiliyor.

1. Gün İftar Menüsü Örneği

2021 yılında Ramazan ayının ilk günü iftar sofrasında başlangıç olarak tavuk suyu çorba yapılabilir. Besleyici birçok mineral ve vitamin içeren sebzeli tel şehriyeli tavuk suyu çorbası kişilerin bağışıklık sistemine de fayda sağlar. Ana yemek olarak kıymalı rulo patates tüketilebilir. Kıymalı rulo patates genellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmez pidesi ile beraber tüketilir. İftar menüsünün tatlısı ise trileçe olabilir. Trileçe tatlısı yumuşak keki ve caramel sosu ile tüketicilerin en çok tercih ettiği tatlılardan birisidir.

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2. Gün İftar Menüsü Örneği

Ramazan ayında ikinci gün iftar sofrasında tüketilebilen menünün başlangıcında köz domates çorbası tercih edilebilir. Köz sebzelerin aroması ve zengin vitamin içeriği ile köz domates çorbası, kişilerin midelerini oruç sonrasında rahatsız etmez. Ana yemek olarak ise ağızda dağılan ve nar gibi kızarmış bir bütün tavuk tercih edilebilir. Bu tavuğun yanında ise garnitürlü pirinç pilavı yapılabilir. Bu yemeklerin yanına kişilerin tercihine bağlı çeşitli salatalar yapılabilir. İftar sofrasında tatlı olarak muhallebili kadayıf tüketilebilir. Bu tatlının yapılışı çok kolay olması ile birlikte yemesi de çok keyiflidir.

3. Gün İftar Menüsü Örneği

Ramazan ayında iftar sofralarında hafif ve sağlıklı beslenmek isteyen kişiler başlangıç olarak cennet çorbasını tercih edebilirler. Bu çorbanın içeriğinde patates, soğan, mısır unu, tavuk suyu ve sarımsak vardır. Ana yemek olarak Arap tava tüketilebilir. Arap tava çeşitli sebzeler ile hazırlanan kıymalı bir fırın yemeğidir. Arap tavanın yanına müceddere pilavı yapılabilir. Bulgur pilavının yeşil mercimek ve soğan gibi besleyici ve ekonomik malzemelerle zenginleştirilmesi ile müceddere pilavı oluşur. İftar sofrasının tatlısı olarak borcamda yapılmış bir yaş pasta tüketilebilir. Borcam pastada yumuşak bir kek, kremamsı bir muhallebi ve çikolata sos bulunur.

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4. Gün İftar Menüsü Örneği

İftar sofrasında başlangıç olarak ekonomik olarak uygun malzemeler içeren un çorbası tercih edilebilir. Ana yemekte ise fırında kıymalı biber dolması pişirilebilir. Fırında biber dolmasının yanında çıtır çıtır olan pırasalı bir börek tüketilebilir. Böylece sadece karbonhidrat ağırlıklı değil aynı zamanda sebze ve protein ağırlıklı beslenilmiş olur. İftar menüsü tatlısı olarak ise revani tercih edilebilir.

5. Gün İftar Menüsü Örneği

İftar sofrasında başlangıç olarak kolay kremalı mantar çorbası tüketilebilir. Kremalı olmasından dolayı sağlıksız gibi görünse de içeriğinde çok az miktarda krema kullanılırsa yüksek besleyici özelliğe sahip olur. Ana yemek olarak ise misket köfteli sebze kebabı tüketilebilir. Bu sebzeli misket köftenin yanında tavuk suyuna nohutlu pilav yapılabilir. İftar sofrasında ekonomik malzemelere sahip bir tatlı olarak tulumba tüketilebilir. İftar menülerinin yanında salata tüketmek iftar sofralarını zenginleştirdiği gibi besleyici bir özellikte oluşturur.

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6. Gün İftar Menüsü Örneği

İftar sofrasında başlangıç olarak sıcak bir mercimek çorbası tüketilebilir. Mercimek çorbası hem ekonomik malzemelere sahiptir hem de besleyici vitaminlere sahiptir. Bu sebeple sağlıklı bir iftar menüsü başlangıcıdır. Ana yemek olarak tas kebabı ve bulgur pilavı tercih edilebilir. Ana yemeğin yanında salata yenmesi sağlık açısından daha faydalıdır. İftar menüsü tatlısı ise güllaçtır. Güllaç hem kalorisi az olan hem de çok lezzetli olan bir süt tatlısıdır.

7. Gün İftar Menüsü Örneği

İftar sofrasında başlangıç olarak köy çorbası tercih edilebilir. Ramazan pidesi tüketmek istemeyen ama canı pide çeken kişiler çeşitli karışık pideler tüketebilirler. Bu pideler sebzeli, kaşarlı, kavurmalı olabilir. Pide yapılırken beyaz un yerine buğday unu tercih edilmesi pidenin daha sağlıklı bir hal almasını sağlar. Pidenin yanında sebze tüketilmesi için fırında paneli kabaklar tercih edilebilir. İftar menüsü için tatlı olarak sütlaç tercih edilebilir. Sütlaç hem hafif hem de sağlıklı bir süt tatlısıdır.