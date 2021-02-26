Engelli Emeklilik Maaşı Ne Kadar? Engelli Emeklilik Şartları Nelerdir?

Engelli emeklilik maaşını akmak için gereken şartlar ilk olarak Sağlık kuruluşlarından alınan teşekküllü sağlık raporlarının alınmasıdır. Rapor kapsamında engellilik oranı, hastalık raporu ve engel durumu teşhis edilmelidir. Engellilik emeklilik maaşı ödemesi almak için şu şartları taşımak gerekir:



• Engellilik maaşı için kişinin sigorta başlangıç tarihi, engel oranına güre ödenen prim miktarı son derece önemlidir. 2008 tarihli sigorta başlangıç tarihi engellilik maaşı için milat kabul edilmektedir. 2008 yılından önce sigortalı olan kişiler ve sonrasında sigorta kapsamına alınanlar için emeklilik maaşı ve prim ödeme gün sayısı birbirinden farklı hesaplamaktadır.

REKLAM

• Engelli kişilerin sosyal güvenceleri SSK(4A),BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) sigorta kollarından en az birine sahip olmaları gerekir.

• Engelli emekliliği için ise başlamadan önce engellilik durumunun yaşanmış olması gerekir. Aksi halde çalışma sırasında meydana gelen ani kriz müdahaleleri hastalık, kaza gibi durumlarda engellilik maaşının alınması söz konusu olamaz. Böyle bir durumda malulen emeklilik maaşının alınması gerekir.

Engellilik Oranına Göre Engelli Emeklilik Maaşı Şartları Nelerdir?

Engellilik oranına göre engelli emeklilik maaşı almanın şartları özellikle engellilik derecesine göre değişmektedir. %40-%59 arasında engelli olanlar üçüncü dereceden engelli, %60 -%79 arasında engelli olanlar ikinci dereceden engelli,%80 ve üzerinde engelli olan kişiler birinci dereceden engelli olarak maaş almaktadır. Birinci dereceden engelli olanlar( %80 ve üzeri) sigorta başlangıç tarihine bakılmaksızın 15 yıl, hizmet süresine bakılmaksızın 3600 prim ödemesi şartı ile emekli edilmektedir. Engellilik emeklilik maaşı kapsamında İkinci dereceden engelli olan kişilerin sigorta tarihlerine bakılarak engelli maaşı bağlanmaktadır. İkinci dereceden engelli olan kişinin;

REKLAM

• 5 Ağustos 1991 ve öncesine bakılarak sigorta süresi ve 3600 prim günü

• 6 Ağustos 1991 ve 5 Ağustos 1994 tarihleri arasında, 15 yıl 8 aylık sigorta süresi ve 3680 prim gününe sahip olması gerekir.

• 6 Ağustos 1994-5 Agustus 1997 arasında 16 yıl 4 aylık sigorta süresi ve 3760 prim günü dikkate alınır.

• 6 Ağustos 1997-5 Agustus 2000, 17 yıl sigorta süresi ve 3840 prim günü,

REKLAM

• 6 Ağustos 2000 ve 5 Ağustos tarihlerinde 17 yıl 8 aylık sigorta süresinin yani sıra 3920 prim günü esas alınır.

• 5 Ağustos 2003-30 Eylül 2008 tarihleri arasında 18 yıl sigorta süresi ve 4000 prim günü şartının tam teşekkülü şekilde sağlanması gerekir.

Üçüncü Dereceden Engelli Vatandaşın Emekli Maaşı Almak İçin Hangi Şartları Taşıması Gerekir?

Üçüncü dereceden engelli olan vatandaşların engelli maaşını almaları için sigorta başlangıç tarihlerinin önemi son derece büyüktür.

• 5 Ağustos 1991ve öncesindeki 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim günü,

REKLAM

• 6 Ağustos 1991 -5Agustus tarihleri arasında 16 yıl sigorta süresi ve 3760 prim günü,

• 6 Ağustos 1994-5Agustus 1997, 17 yıllık sigorta süresi ve 3920 prim günü dikkate alınır.

• 6 Ağustos 1997 -5Agustus 2000 tarihleri arasında kalan 18 yıllık sigorta süresi ve 4080 prim günü,

• 6 Ağustos 2000-5Agustus 2003 tarihleri arasında 19 yıllık sigorta süresi ve 4240 prim günü

REKLAM

• 5 Ağustos 2003 ve 30 Eylül 2008 tarihleri arasında 20 yıl sigorta süresi ve 4400 prim günü şartlarının dikkate alınması ve bu kural dâhilinde Engellilik emeklilik maaşı almak isteyen kişilere ödenmesi gerekir.

Vergi indiriminden faydalanan ve sigorta kapsamında engellilik derecesine göre primli gün esasî gereğince erken emeklilik hakkına sahip olan kişilerin maaşları aylık kazançları baz alınarak hesaplanmaktadır.