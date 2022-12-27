Engelli memur ataması olacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı son dakika açıklamasında EKPSS ile kamuya engelli memur alımına değindi. Bakan Derya Yanık, “Engelli vatandaşlarımız emin olsunlar. Biz onlar kadar süreci takip ediyoruz.” dedi. İşte Bakan Yakın’ın engelli atamasına ilişkin yaptığı açıklamaların detayları.

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