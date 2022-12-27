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Engelli memur ataması olacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı son dakika açıklamasında EKPSS ile kamuya engelli memur alımına değindi. Bakan Derya Yanık, “Engelli vatandaşlarımız emin olsunlar. Biz onlar kadar süreci takip ediyoruz.” dedi. İşte Bakan Yakın’ın engelli atamasına ilişkin yaptığı açıklamaların detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Engelli memur kamu ataması yapılacak mı?
Engelli memur ataması var mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir canlı yayın programında, aile destek ödemelerine ilişkin ocak ayından önce hediye niteliğinde bir ödeme yapılabileceğini bildirdi. Yanık, öğrencilerin beslenmesi ile ilgili bir çalışma yaptıklarını da belirtti.

Engelli ataması olacak mı?

  • Atama işlemini biz yapıyoruz ama hangi kuruma, ne kadar yapılacak biz vermiyoruz. Biz engelli vatandaşlarımızın bir bakıma lobi faaliyetlerini yürütüyoruz. Kesinlikle aynı saftayız. Şartların iyileştirilmesi için elimizdfen geleni yapıyoruz. Engelli arkadaşlarımızın arasında çok iyi eğitimli, inanılmaz birikimli, çalıştıkları kurumlara çok büyük katkısı olan arkadaşlarımız var.
  • Kurumların kendi kotaları çerçevesinde engelli istihdamı için talepte bulunması lazım. Belli bir sayı ulaşılırsa biz atama işlemleri için çalışmalar yapıyoruz. Talepler ÖSYM çerçevesinde toplanır ve yaparlar. Bu tamamen yasal alt yapıyla alakalı. Her kurumun belli sayıda engelli çalıştırma hükümlülüğü var. Personel ihtiyacı ve talebiyle alakalı. Engelli vatandaşlarımız emin olsunlar. Biz onlar kadar süreci takip ediyoruz. Bizim Bakanlığımızda kotayı bir hayli yükselttik. Yüzde 3'tür bizde yüzde 6."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen 780 genç düzenlenen kura töreniyle kamuya atanmışlardı.

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