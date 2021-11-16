Özgün Erkeklerin namazda başlarını örtmeleri gerekir mi?
DİNİ BİLGİLER

Erkeklerin namazda başlarını örtmeleri gerekir mi?

Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Peki erkeklerin namazda başlarını örtmeleri gerekir mi? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı:

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Erkeklerin namazda başlarını örtmeleri gerekir mi?
Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından biridir.

Erkeklerin namazda başlarını örtmeleri gerekir mi? sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:

  • "Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashab-ı kiram, İslam öncesinde olduğu gibi İslam’dan sonra da günlük hayatlarında örf ve iklim şartları gereği başlarını örtmüşlerdir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) günlük kıyafeti ile namazlarını kılmış, ibadet için ilave veya bazı özel giysiler giymemiştir. Takke üzerine sarık sardığı gibi, sarıksız takke ve takkesiz sarık kullandığı da olmuştur (Bkz. Tirmizî, Libâs, 12, 42; İbnü’l-Kayyım, Zâdü’l-me‘âd, I, 135; Müttakî, Kenzü’l-ummâl, VII, 121).
  • Bazı âlimler Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamalarını göz önüne alarak namazda erkeklerin başını örtmesini sünnet kabul etmişlerdir. Bu yaklaşıma göre baş açık namaz kılmak, sünneti terk etmek anlamına geleceğinden tenzîhen mekruh sayılmıştır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 407; Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, s. 130).
  • Diğer bazı âlimler ise bunu örf gereği kabul ettiklerinden başı açık namaz kılmakta bir sakınca olmadığını belirtmişlerdir (Bkz. Şâtıbî, el-Muvâfakât, II, 489). Sonuç olarak namaz kılarken başın takke, sarık vb. bir şeyle örtülmesi evladır. Bununla birlikte baş açık bir hâlde namaz kılmak da caizdir."

Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?
ÖZGÜN
Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

Rükuya veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı?
ÖZGÜN
Rükuya veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı?
Sezai Karakoçun son görüntüleri

Sezai Karakoç'un son görüntüleri

​Türk şiirinin efsanesi 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.
Yolun sonu Dünya Kupası olsun

Yolun sonu Dünya Kupası olsun

​A Milli Takımımız, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

Dünyada eşine az rastlanıyor

Dünyada eşine az rastlanıyor

İzmir'deki kaçak kazıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Gündem

İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
Gündem

İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.