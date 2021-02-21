Eski Kimlikler Ne Zamana Kadar Geçerlidir?

Eski kimlikler ne zaman kadar geçerli, yeni kimlik ücretleri ne kadar? İşte bu soruların yanıtları.

Günümüzde eski nüfus cüzdanlarının geçerliliği vardır fakat eski kimliklerin kullanımı için 2023 yılı son tarih olarak belirlenmiştir.



Yeni Kimlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni kimlik talebi yapmak isteyen Türk vatandaşları öncelikle Alo 199 çağrı hattından veya https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinden kendi adreslerine yakın olan bir nüfus müdürlüğünden online randevu almalılardır Nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluktan dolayı kişilerin internetten randevu almaları tavsiye edilir. Uluslararası standartlara sahip olan biyometrik fotoğraf yeni kimlik için gerekli olan belgeler arasındadır. Diğer bir gerekli olan belge ise değişim ücretinin yatırıldığına dair olan dekonttur. Değişim ücreti anlaşmalı olan banklara yatırılır. Geçerli biyometrik fotoğtaf ve değişim ücretinin yatırıldığına dair olan dekont ile nüfus müdürlüğüne giden kişiler yeni kimliklerini elde edebilirler. Değişim ücretinin ödenmesi için anlaşmalı olunan bankalar PTT, Garanti, Denizbank, Finansbank, İNG, Akbank, HSBC, Odeobank, Ziraat bankası, Vakıf bankası ve İş bankasıdır. Bu bankalardan atm aracılığı ile değişim ücreti ödenebilir.

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Yeni Kimlik Kartı Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

Yeni kimlikte istenen evraklar şunlardır:

• Bir adet biyometrik fotoğraf (Bu fotoğraf Uluslararası anlamda geçerli olmalıdır)

• Yeni kimlik için ödenmesi gereken değişim ücretinin yatırıldığına dair olan belge veya dekont

2021 Yılı Kimlik Değiştirme Ücretleri Ne Kadardır?

2021 kimlik değişim ücreti 25 TL olarak devlet tarafından belirlenmiştir. 2021 yılı için başka sebeplerle kimlik değiştirmek isteyen kişilerin ödemesi gereken tutarlar şunlardır:

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• Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ücreti 25 TL

• Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı kayıp ücreti 25 TL

• Türkiye Cumhuriyeti kayıp kimlik kartı bedeli 50 TL

Yeni Kimlik Kartı Nasıl Teslim Edilir?

Yeni kimlik kartı teslimi için istenilen belgelerin tamamlanmasıyla nüfus müdürlüğünden yapılan başvuru işlemlernin tamamlanmış olması gerekir. Yeni kimlik başvuru süreci çok kısa süren bir işlem olan parmak izi ve imza alınmasıyla tamamlanır. Yeni kimlik kartı başvuru sırasında verilmez. Yeni kimlik temin edilmesi yedi iş günü içerisinde kişilerin belirlemiş olduğu adrese PTT kargo tarafından teslim edilir. Yeni kimlik kartı başvuru süreci https:/randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinden sorgulanabilir. Kimlik kartlarının teslimatı sırasında evde bulnmayan kişilerin yeni kimlik kartları yakınlardaki nüfus müdürlüğüne bırakılır. Yeni kimlik sahipleri yeni kimliklerini almak için bağlı oldukları nüfus müdürlüğüne gidebilirler. Yeni kimliklerini almaya 20 iş günü içerisinde gelmeyen kişilerin yeni kimlikleri imha edilir ve bu kişiler yeni kimlik için tekrardan başvuru adımlarını yapmaları gerekir. Kimliklerin kullanım süreleri 10 yıldır. 10 yıl sonunda kimlik değiştirilmek zorunludur.

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Yeni Kimlik Kartının Özellikleri Nelerdir?

Yeni kimlik kartının özelliklerinden en önemli olanları şunlardır:

• Güvenliğin sağlanması açısından yeni kimlik kartları TUBİTAK tarafından tasarlanmıştır.

• Yeni kimliklerde temaslı ve temassız elektronik sistem vardır.

• Kimliğin taşınması açısından boyutu eskisine göre daha küçüktür. Bu sayede daha kolay muhafaza edilebilir.

• Başvuru sırasında alınan elektronik imza ve biyometrik fotoğraf sayesinde elektronik ortamda kimlik doğrulanması daha kolay bir hal alır. Bu sayede kişilerin dolandırılma olasılığı azalacaktır.

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• Yeni kimlik kartları uluslararası anlamda bir ismi sahiptir yani dünyanın her yerinde geçerliliği vardır.

• Yeni kimlik kartları tasarlanırken Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinin sanat eserlerinden esinlenilmiştir.

Yeni kimlik kartı alım süresi 2023 yılına kadar uzatılmıştır fakat birçok Türk vatandaşı yeni kimlik kartının çok kullanışlı özelliklerinden dolayı yeni kimlik kartına geçiş yapmıştır.

Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır, yeni kimlik ücreti ne kadar, eski kimlikler ne zamana kadar geçerli? sorularını bu yazımızda sizlerle paylaştık.