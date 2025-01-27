Eskişehir deprem haritası ve Eskişehir deprem fay hattı nereden geçiyor soruları, şehirde yaşayanlar için oldukça önemlidir. Eskişehir, jeolojik yapısı nedeniyle deprem riski taşıyan bir şehirdir. Bu nedenle, şehrin depremselliği hakkında bilgi sahibi olmak, olası bir depreme karşı önlem almak için oldukça önemlidir.

Depremlerin ardından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ülke genelinde diri fay hatlarının bulunduğu haritayı yayınladı. Eskişehir de, haritada yer alan ve diri fay hattının geçtiği 24 il, 80’ni aşkın ilçe merkezleri arasında bulunuyor. Eskişehir merkezli en son büyük deprem, 6,4 büyüklüğünde 20 Şubat 1956 tarihinde meydana geldi.

Eskişehir'de fay hattı geçiyor mu?

Eskişehir ilinden fay hatı geçiyor ve Türkiye'nin batısında bulunan fay hattının aktif olmasından dolayı deprem riski taşıyan iller arasında yer alıyor.

Eskişehir merkezinden bir tane fay hattının, çevresinden ise 3 fay hattının geçtiğini yeni verilerle açıklayan Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir maalesef içinden aktif fay geçen yerleşim yerlerinden birisi. MTA’nın son yaptığı haritada Eskişehir Fay Zonu diye adı da konmuş. Eskişehir’in hemen 70 kilometre kuzeyinden Kuzey Anadolu Fayı geçiyor. Burada olacak bir deprem de Eskişehir’i etkileyecek. Sadece bunlar değil, Eskişehir’in güneyinde Kütahya’dan da bir aktif fay geçiyor. Yine doğu batı uzantılı, Kütahya’nın hemen güneybatısına doğru, yine yakın gittiğimiz zaman bu da Eskişehir’e 70-80 kilometre uzak, yine burada da Gediz Fayı var. Eskişehir’imiz, kuzeyimizle, güneyimizle ve kendi içinden aktif faylarla sarılmış durumda diyebiliriz.”

Eskişehir fay hattı nereden geçiyor?

Eskişehir’in merakla beklenen diri fay haritası da açıklanmış ve şehirdeki fay hatları net bir şekilde haritalandırılmıştır. Özellikle İnönü ilçesinden başlayıp kent merkezine kadar uzanan bir diri fay hattı dikkat çekmektedir.

Eskişehir’i etkileyecek 4 fay hattının oluşturabileceği depremlerin büyüklükleri halkında bilgi veren Prof. Dr. Can Ayday, şöyle konuştu: “Eskişehir Fay Zonu bir bütün fay değil, parça parça. Biz bunlara segment deriz. Bu birinci olay Eskişehir’e çok yakın. Yaptığımız araştırmalar sonucu Eskişehir’deki bu depremin 6,4 büyüklüğünde olabileceğini tahmin ediyoruz.

İkincisi Kuzey Anadolu Fayı’na gelecek olursak 7,4-7,5 büyüklüğünde deprem oluşturma ihtimali yüksek. Oradan açığa çıkan bir enerji Eskişehir’e gelirken ne kadar sönümlenirse sönümlensin 5-5,5 büyüklüğünde etkisi olur. Gelelim Kütahya Aktif Fayı’na, burası da yine bu kadar büyük değil.

Kütahya fay zonunun oluşturacağı depremde 5,5-6 büyüklüğünde olabilir. Uzak ama o da Eskişehir’e 5-5,5 büyüklüğünde deprem oluşturabilir. Gediz Fayı ise büyük, 7-7,2 büyüklüğünde deprem oluşturma ihtimali var. Burada olacak bir depremde Eskişehir’de yine en azından 5,5-6 büyüklüğünde bir depremle karşılaşabilir.”

Eskişehir'de hangi ilçeler riskli?

Eskişehir'de yapılan çalışmalara göre tehlike değerinin yüksek olduğu ilçeler; Tepebaşı, Alpu, Mahmudiye, Mihalgazi ve İnönü ilçeleridir.

Eskişehir'de hangi ilçeler risksiz?