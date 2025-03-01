Eskişehir imsakiyesi yayımlandı. Eskişehir'de yaşayan Müslümanlar için imsak vakti, oruç ve sabah namazı ibadetlerine başlama zamanını belirleyen en önemli vakitlerden biridir. Ramazan ayında ve günlük ibadet rutinlerinde doğru vakitleri bilmek, dini vecibeleri yerine getirmek açısından büyük önem taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayına girilirken iller için imsak ve iftar vakitlerini açıkladı. Bugün 1 Mart'ta Eskişehir'de iftar saat kaçta? İşte yanıtı...
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için imsak ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Eskişehir İmsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, gün gün belirlenen Eskişehir iftar vakti ve sahur saatleri…
ESKİŞEHİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?
1 Mart Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 06:02
İftar Vakti: 18:56
ESKİŞEHİR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Oruç ibadetinin tamamlayıcısı olacak teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Eskişehir'de ilk teravih saati 20:13 olarak duyuruldu.
Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;
1 Mart Cumartesi: 20:14
2 Mart Pazar: 20:15
3 Mart Pazartesi: 20:16
4 Mart Salı: 20:17
5 Mart Çarşamba: 20:18