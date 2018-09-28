EURO 2024 oylamasında Türkiye’ye oy veren ülkeler

EURO 2024 oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye’ye hangi ülkelerin oy verdiği de belli olmuş oldu.

Türkiye'ye oy veren ülkeler: Hollanda, İspanya, Macaristan, Bulgaristan

Almanya'ya oy veren ülkeler: İngiltere, İsviçre, İsveç, İtalya, İngiltere, Fransa, Polonya, Hırvatistan, İrlanda, Ukrayna, İtalya, Portekiz,

UEFA'dan iki yüzlü tutumUEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2024’ü düzenleme hakkının Almanya’ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Başkanı Ceferin, “Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO 2024 bekliyorum. İki ülkeden yalnızca biri EURO 2024’ü düzenleyecekti. Ayrıca, değerlendirme raporu sonucunda Türkiye’de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye’nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı" diye konuştu.

Ceferin'in bu açıklamaları tepki çekerken Almanya'nın ırkçılıkla ilgili dosyalarının değerlendirmede dikkate alınmaması oylama ile ilgili şüpheleri de beraberinde getirdi. Ayrıca Türkiye'nin otel kapasitesiyle ilgili açıklamaları komik bulundu.

UEFA'nın şimdiye kadar Almanya'ya verdiği organizasyonlar;

―1959 Şampiyonlar Ligi finali

―1979 ŞL finali

―1988 ŞL finali

―EURO 1988

―1993 ŞL finali

―1997 ŞL finali

―2001 UEFA Kupası finali

―2004 ŞL finali

―2010 UEFA Kupası finali

―2012 ŞL finali

―2015 ŞL finali

―EURO 2024

Bakan Kasapoğlu: “Kaybeden UEFA ve EURO 2024”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURO 2024’ün ev sahibinin açıklanacağı programı Manisa’nın Şehzadeler Gençlik Merkezi’nde izledi. Bakan Kasapoğlu, turnuvanın ev sahibinin Almanya olarak açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında kaybedenin UEFA ve EURO 2024 olduğunu söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehzadeler Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek vatandaşlara aşure ikram etti. Bakan Kasapoğlu aşure ikramının ardından EURO 2024’ün ev sahibinin açıklanacağı programı Manisa’nın Şehzadeler Gençlik Merkezi’nde izledi. Bakan Kasapoğlu turnuvanın ev sahibinin Almanya olarak açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

“EURO 2024’ün ev sahibi ülkesi açıklandı. Onca güçlü yanlarımıza rağmen ülkemize verilmemesi UEFA açısından ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur. Bizim ülke olarak hem organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz, standartlarımızın yüksekliği bellidir. Hem tesislerimizin, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır. Bu anlamda bizim ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yoktur. Bundan sonraki süreçlerde inşallah bunu göz önünde bulundurularak ülkemizin konukseverliği noktasındaki tecrübeyi EURO 2024 o anlamda kaybetmiştir. Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı ancak dediğim gibi ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur. Biz bugün gençlerimizle gençlik merkezimizde beraberiz an itibariyle çalışma yapıyoruz. Gençlerimizle, ülke insanımızla yarınlara omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”