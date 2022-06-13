Evde bakım maaşları Haziran ayı ödemleri başladı mı? 13 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası yatan iller

13 Haziran evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar ile bu kişilerin bakımlarını üstelenenlere ödenen evde bakım paraları her ayın ortasında hesaplara yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI? (13 HAZİRAN 2022)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 2.292,02 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları 15 Haziran Çarşamba günü hesaplara yatacak.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL’dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

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Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.