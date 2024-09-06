"Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 6 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hesaplarınıza para gelip gelmediğini e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Ödemeler ne zaman başlayacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri 15 Eylül itibarıyla başlayacak. Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabilecek. Bununla birlikte ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI