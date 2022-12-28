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Bağkurlular Emekli Sandığı EYT kapsamında oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesini açıklayarak "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı EYT düzenlemesi kimi kapsıyor? 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak. Peki EYT düzenlemesi Emekli Sandığı, Bağkurları kapsıyor mu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT düzenlemesi emekli sandığı bağkurları kapsıyor mu?
EYT Bağkur, Emekli Sandığını kapsıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki EYT düzenlemesi Bağkurlu'yu kapsadı mı? Emekli Sandığına sahip olanlar EYT kapsamında mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle; "EYT düzenlemesi uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenlemeyle artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtacağız.

Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.

Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor.

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli.

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz."

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