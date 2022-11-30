EYT emeklilik başvurusu ne zaman yapılacak?

EYT çalışmaları ile ilgili açıklanan her yeni gelişme vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, gündemde geniş yer bulan EYT düzenlemesi ile ilgili önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, "EYT çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

EYT emeklilik prim günü kaç?

EYT prim gün şartı nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin "EYT’de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz" dedi.

EYT ne zaman yasalaşacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’lilerin sorununu çözecek yasa teklifini Aralık ayı içerisinde TBMM’ye getireceklerini ve uygulamayı 2023 itibariyle başlatacaklarını söylemişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu da, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız "dedi.

EYT emekli başvurusunu kim yapacak?

Emeklilikte yaşa takılma durumu bireysel bir durumdur. Şirketlerin bu konuyla ilgili alakası yoktur.

EYT’lilerin emekli olması için işten ayrılması gerekecek mi?

Emekli olacaklar işverene emeklilik için müracaatta bulunacaklar. İşverenlerde emeklilik nedeniyle çalışanların çıkışını yapacaklar. İşveren daha sonra isterse kişinin işe girişini sosyal güvenlik destek pirimi ile yapabilecek ve aynı zamanda çalışana kıdem tazminatı da ödenecek.

EYT emeklilik başvurusu nereye yapılacak?

Çalışan emeklilik için e-devletten başvurabilir. Sosyal Güvenlik Kurumuna da gidebilir. Yazılı, taahhütlü olarak posta yoluyla da başvurabilir.

e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilik başvurusu için e-devlete şifre ve TC kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra kurumlar sekmesine tıklanıyor. Kurumlar sekmesinde alfabetik sıraya göre dizili harflerden S harfine tıklanması, bu sekmede de Sosyal Güvenlik Kurumu'nu sekmesinin açılması gerekiyor. Bu sekmede Gelir Aylık Ödenek Talep Belgesi'nin verilmesi başlığına tıkladıktan ve açılan sayfada yeni başvuru sekmesine tıkladıktan sonra ilgili bölümleri SSK veya Bağ-Kur emeklilik durumuna göre doldurarak başvuru yapmak mümkün.

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EYT emeklilik başvurusu ne zaman yapılacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının yürürlüğe girmesinden sonra EYT emeklilik başvuruları yapılacak. Bu tarih muhtemelen 2023 ocak ayı olacak.

EYT'de başvuru süresi var mı?

EYT'de, emeklilik için belli bir tarihe kadar başvuruda bulunma gibi bir düzenleme beklenmiyor.

Kimler EYT’den emekli olacak, EYT’den kimler faydalanacak, kime vuracak?

1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı.

Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu.

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8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.

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