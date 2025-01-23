Faiz kararı sonrası gram altın fiyatı ne kadar oldu? 23 Ocak altın fiyatları

Gram altın fiyatlarındaki hareketlilik bugün de devam etti. Özellikle politika faizinin yüzde 45 seviyelerine çekilmesiyle, altın fiyatlarındaki son durum da merak edilir oldu. Borsa İstanbul'dan alınan bilgilere göre, altının kilogram fiyatı bugün 3 milyon 152 bin liraya geriledi. Peki gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ve piyasalardan son gelişmeler...





ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (23 OCAK)





CUMHURİYET ALTINI: 20.582 TL

YARIM ALTIN: 10.333 TL

ÇEYREK ALTIN: 5.167 TL

GRAM ALTIN: 3.167 TL

Not: Fiyatlar saat 17.40'ta alınan verilerdir. Fiyatlar anlık olarak değişkenlik göstermektedir.





ALTININ KİLOGRAM FİYATI GERİLEDİ





Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 152 bin liraya geriledi.





Altın piyasasında en düşük 3 milyon 152 bin lira, en yüksek 3 milyon 162 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 azalışla 3 milyon 152 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 165 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 734 milyon 240 bin 422,42 lira, işlem miktarı ise 867,79 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 749 milyon 215 bin 729,3 lira düzeyinde gerçekleşti.





Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese ile Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.





Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 3.165.900,00 2.750,00

En Düşük 3.152.000,00 2.750,00

En Yüksek 3.162.000,00 2.760,00

Kapanış 3.152.000,00 2.750,00

Ağırlıklı Ortalama 3.156.076,03 2.753,56

Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.734.240.422,42

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 867,79