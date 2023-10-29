Fatih Karagümrük - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trabzonspor,

10. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

ligde 15 puanla 7. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 9 puanla 13. sırada yer alıyor. 12. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor’un 8 galibiyeti bulunuyor. Geriye kalan maçlardan 1 galibiyet Fatih Karagümrük alırken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.