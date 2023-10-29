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Fatih Karagümrük - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fatih Karagümrük evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Trabzonspor'u ağırladığı son Süper Lig maçını 4-1 kazanan Fatih Karagümrük bir sonraki deplasmanda bordo mavililere 4-1 yenilmişti. Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında sadece 3 puan toplayan Trabzonspor, Abdullah Avcı önderliğinde 2. maçında da galibiyet almaya çalışacak. Fatih Karagümrük - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

13:31 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fatih Karagümrük - Trabzonspor Maç Kadrosu

Fatih Karagümrük - Trabzonspor Maç Kadrosu

Trabzonspor,
10. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.
ligde 15 puanla 7. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 9 puanla 13. sırada yer alıyor. 12. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor’un 8 galibiyeti bulunuyor. Geriye kalan maçlardan 1 galibiyet Fatih Karagümrük alırken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FATİH KARAGÜMRÜK

23 Emre Bilgin

4 Davide Biraschi

5 Ibrahim Dresevic

26 Federico Ceccherini

30 Nazım Sangare

6 Marcus Rohden

7 Can Keles

8 Sofiane Feghouli

9 Valentin Eysseric

18 Levent Mercan

10 Güven Yalçın

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

2 Rayyan Baniya

6 Batista Mendy

18 Eren Elmalı

24 Stefano Denswil

50 Mehmet Can Aydın

5 Berat Özdemir

7 Edin Visca

8 Enis Bardhi

10 Abdülkadir Ömür

30 Paul Onuachu

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU







#Fatih Karagümrük
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
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