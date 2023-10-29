Fatih Karagümrük - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Fatih Karagümrük - Trabzonspor Maç Kadrosu
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FATİH KARAGÜMRÜK
23 Emre Bilgin
4 Davide Biraschi
5 Ibrahim Dresevic
26 Federico Ceccherini
30 Nazım Sangare
6 Marcus Rohden
7 Can Keles
8 Sofiane Feghouli
9 Valentin Eysseric
18 Levent Mercan
10 Güven Yalçın
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
2 Rayyan Baniya
6 Batista Mendy
18 Eren Elmalı
24 Stefano Denswil
50 Mehmet Can Aydın
5 Berat Özdemir
7 Edin Visca
8 Enis Bardhi
10 Abdülkadir Ömür
30 Paul Onuachu