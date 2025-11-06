Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde yükselişte: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte güncel UEFA puan durumu

UEFA Avrupa Ligi’nin 2025-26 sezonunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki etkili performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, lig usulü oynanan yeni formatta 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle toplam 6 puan toplayarak 14. sıraya yerleşti.





Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, son iki karşılaşmasında aldığı galibiyetlerle moral buldu. Avrupa Ligi’ne deplasmanda Dinamo Zagreb karşısında 3-1’lik mağlubiyetle başlayan sarı-lacivertliler, ardından Nice ve Stuttgart karşısında sahadan galip ayrılarak yeniden çıkışa geçti.





Avrupa sahnesinde güçlü performans

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen’e konuk olmaya hazırlanırken, Avrupa kupalarındaki istatistikleriyle dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler bugüne kadar Avrupa arenasında toplam 293 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 116 galibiyet, 62 beraberlik ve 115 yenilgi aldı. Rakip filelere 401 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 416 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi’nin köklü takımları arasında yer alan Fenerbahçe, bu istatistiklerle Avrupa sahnesinde istikrarlı bir performans sergilemeye devam ediyor.

Sıradaki hedef: Viktoria Plzen deplasmanı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşılaşacak. Mesta Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak ve mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmak isteyen Fenerbahçe, puanını 9’a yükselterek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.





Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 maçın ardından 14. sırada yer alıyor. Viktoria Plzen maçı sonrasında ise puan durumu güncellenecek.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi performansı (2025-26)

Oynadığı maç sayısı: 3

Galibiyet: 2

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 1

Attığı gol: 4

Yediği gol: 4

Topladığı puan: 6







