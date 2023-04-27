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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a konuk olacak

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

10:35 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko- Olympiakos

Fenerbahçe Beko- Olympiakos

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO- OLYMPİAKOS KARŞILAŞMASI NEREDE OYNANACAK?

Sahasında oynadığı ilk maçı 79-68 kazanan Olympiakos'un seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede üçüncü müsabaka, 3 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 27 mücadelenin 14'ünü Olympiakos kazanırken, 13'ünden ise sarı-lacivertli takım galip ayrıldı.

Yunanistan ekibi, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçı da üstün tamamladı.



#Fenerbahçe Beko
#Olympiakos
#THY Avrupa Ligi
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