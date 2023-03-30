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Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 2 Nisan Pazar günü saat 20:30'da canlı yayınlanacak. Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Peki Fenerbahçe Beşiktaş derbi biletleri ne kadar?

15:48 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
FB-BJK maçı hangi kanalda?

FB-BJK maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 2 Nisan Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Derbi maçına Beşiktaş taraftarı alınacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2 Nisan Pazar günü yapılacak derbide siyah-beyazlı taraftarlar müsabakaya alınmayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde olacak?

Sarı-lacivertliler Enner Valencia'ya, siyah-beyazlılar ise Vincent Aboubakar'a güveniyor. Lider Galatasaray'ı 1 maç eksiğiyle 6 puan geriden takip eden Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozu,
Enner Valencia
olacak. Gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Ekvadorlu oyuncu, son 5 karşılaşmada fileleri havalandırarak derbi öncesi ne kadar formda olduğunu gösterdi.

Lig'de 21 maçta 25 gol atan 33 yaşındaki santrforun, Corendon Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlığı atlatarak takımla çalışmaya başlaması camiada yüzleri güldürdü. Daha önce siyah beyazlı ekibe karşı dört kez forma giyip skor üretemeyen Valencia, bu kez şeytanın bacağını kırmaya çalışacak.

Beşiktaş'ın ise Kadıköy'deki en büyük kozları,
Vincent Aboubakar
ve
Cenk Tosun
olacak.
Siyah beyazlı takımda üçüncü dönemini geçiren
Aboubakar
, ilk maçlardaki tutukluğu üzerinden atmanın moraliyle derbiye çıkacak. Aboubakar'ın forma giydiği dört karşılaşmada Fenerbahçe'ye kaybetmeyen Beşiktaş, 1 galibiyet, 3 de beraberlik aldı.

10 golle Beşiktaş'ın skorer ismi konumundaki Cenk Tosun da derbide bir ilki yaşamak istiyor.

İstanbulspor maçında 1 gol 1 asistle oynayan milli futbolcu, pazar günü ezeli rakipleri karşısında yıllardır yaşadığı şansızlığa son vermeyi hedefliyor. Daha önce Fenerbahçe'ye karşı 7 kez forma giyen Cenk Tosun, bu maçlarda gol üretemedi.

Fenerbahçe Beşiktaş derbi biletleri ne kadar?

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak maçın bilet satış programı şu şekilde:

"Biletler, yarın saat 14.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerine, 31 Mart Cuma saat 14.00 itibarıyla Fenerbahçe taraftar kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine, 1 Nisan Cumartesi saat 14.00 itibarıyla da genel satışa sunulacak."

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

  • Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 lira
  • Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 lira
  • Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 lira
  • Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 lira
  • Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 lira
  • Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 lira
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 lira
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 lira
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 lira
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 lira
  • Maraton Alt E Blok: 2500 lira
  • Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 lira

Satışların sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacağı da duyuruldu.



#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#süper lig
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