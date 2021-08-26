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Fenerbahçe HJK Helsinki maçın sonucu FB HJK maçı gol izle, maçın skoru

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde play off turunda HJK Helsinki ile karşılaştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında HJK Helsinki'ye konuk oldu. Bolt Arena'da oynanan mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetti. Peki, Fenerbahçe HJK Helsinki maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Helsinki maçı CANLI izle FB HJK maçı gol izle, CANLI skor takibi haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe HJK Helsinki maçın sonucu FB HJK maçı gol izle, maçın skoru
fenerbahçe helsinki

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Helsinki'yi eleyerek gruplara kaldı. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe, bu skorun avantajıyla Finlandiya'da rakibinin karşısına çıktı. Sarı lacivertliler Enner Valencia'nın 3 golle yıldızlaştığı maçta Helsinki'yi 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe'nin 4. golünü 2003 doğumlu Fatih Yiğit Şanlıtürk atarken 5. golde Peltola kendi ağlarını havalandırdı. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini ise Roope Riski ve Ruki Riski kaydetti.

FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

  • Fenerbahçe- HJK Helsinki: 5-2

FENERBAHÇE HJK HELSİNKİ MAÇI CANLI

Fenerbahçe HJK Helsinki maçı 5-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar...

87'

Taç

83'

Taç

82'

Taç

81'

Taç

78'

Taç

78'

Kale Vuruşu

78'

Kale Vuruşu

78'

İsabetsiz şut

77'

Taç

76'

Serbest vuruş

76'

Serbest vuruş

75'

Sarı Kart

74'

Serbest vuruş

74'

Taç

74'

Taç

72'

Serbest vuruş

72'

Serbest vuruş

70'

Taç

66'

Kale Vuruşu

66'

İsabetsiz şut

66'

Kale Vuruşu

64'

Serbest vuruş

63'

Ofsayt

63'

Taç

63'

Taç

62'

Taç

60'

Serbest vuruş

58'

Taç

58'

Kale Vuruşu

58'

İsabetsiz şut

57'

Köşe vuruşu

56'

Taç

52'

1:3

Gol

Valencia, Enner

1. Devre ‎(1:2)‎

45'

+3

Kale Vuruşu

45'

+3

İsabetsiz şut

45'

+2

Taç

45'

+1

Taç

45'

+1

Serbest vuruş

45'

+1

Taç

45'

+1

Taç

45'

Kale Vuruşu

44'

Köşe vuruşu

43'

Köşe vuruşu

41'

Kale Vuruşu

41'

İsabetsiz şut

39'

Kale Vuruşu

37'

Taç

36'

Taç

35'

kaleci kurtardı

35'

İsabetli Sut

35'

Taç

34'

Taç

33'

Serbest vuruş

32'

Taç

32'

Serbest vuruş

31'

Serbest vuruş

31'

Taç

30'

Serbest vuruş

29'

Serbest vuruş

29'

Serbest vuruş

27'

1:2

Gol

26'

Serbest vuruş

24'

Kale Vuruşu

24'

Taç

23'

Taç

23'

Taç

19'

Taç

19'

Taç

18'

Serbest vuruş

17'

Serbest vuruş

17'

Taç

14'

0:2

Gol

12'

Taç

11' 0:1 Gol

10'

Taç

9'

Taç

9'

Taç

8'

Serbest vuruş

7'

Taç

5'

Ofsayt

4'

Serbest vuruş

3'

Sarı Kart

3'

Taç

2'

Serbest vuruş

2'

Serbest vuruş

2'

Kale Vuruşu

2'

İsabetsiz şut

Maç başladı.

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