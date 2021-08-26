Fenerbahçe HJK Helsinki maçın sonucu FB HJK maçı gol izle, maçın skoru

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Helsinki'yi eleyerek gruplara kaldı. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe, bu skorun avantajıyla Finlandiya'da rakibinin karşısına çıktı. Sarı lacivertliler Enner Valencia'nın 3 golle yıldızlaştığı maçta Helsinki'yi 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe'nin 4. golünü 2003 doğumlu Fatih Yiğit Şanlıtürk atarken 5. golde Peltola kendi ağlarını havalandırdı. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini ise Roope Riski ve Ruki Riski kaydetti.
FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
- Fenerbahçe- HJK Helsinki: 5-2
FENERBAHÇE HJK HELSİNKİ MAÇI CANLI
Fenerbahçe HJK Helsinki maçı 5-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar...
87'
Taç
83'
Taç
82'
Taç
81'
Taç
78'
Taç
78'
Kale Vuruşu
78'
Kale Vuruşu
78'
İsabetsiz şut
77'
Taç
76'
Serbest vuruş
76'
Serbest vuruş
75'
Sarı Kart
74'
Serbest vuruş
74'
Taç
74'
Taç
72'
Serbest vuruş
72'
Serbest vuruş
70'
Taç
66'
Kale Vuruşu
66'
İsabetsiz şut
66'
Kale Vuruşu
64'
Serbest vuruş
63'
Ofsayt
63'
Taç
63'
Taç
62'
Taç
60'
Serbest vuruş
58'
Taç
58'
Kale Vuruşu
58'
İsabetsiz şut
57'
Köşe vuruşu
56'
Taç
52'
1:3
Gol
Valencia, Enner
1. Devre (1:2)
45'
+3
Kale Vuruşu
45'
+3
İsabetsiz şut
45'
+2
Taç
45'
+1
Taç
45'
+1
Serbest vuruş
45'
+1
Taç
45'
+1
Taç
45'
Kale Vuruşu
44'
Köşe vuruşu
43'
Köşe vuruşu
41'
Kale Vuruşu
41'
İsabetsiz şut
39'
Kale Vuruşu
37'
Taç
36'
Taç
35'
kaleci kurtardı
35'
İsabetli Sut
35'
Taç
34'
Taç
33'
Serbest vuruş
32'
Taç
32'
Serbest vuruş
31'
Serbest vuruş
31'
Taç
30'
Serbest vuruş
29'
Serbest vuruş
29'
Serbest vuruş
27'
1:2
Gol
26'
Serbest vuruş
24'
Kale Vuruşu
24'
Taç
23'
Taç
23'
Taç
19'
Taç
19'
Taç
18'
Serbest vuruş
17'
Serbest vuruş
17'
Taç
14'
0:2
Gol
12'
Taç
11' 0:1 Gol
10'
Taç
9'
Taç
9'
Taç
8'
Serbest vuruş
7'
Taç
5'
Ofsayt
4'
Serbest vuruş
3'
Sarı Kart
3'
Taç
2'
Serbest vuruş
2'
Serbest vuruş
2'
Kale Vuruşu
2'
İsabetsiz şut
Maç başladı.