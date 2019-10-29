Fenerbahçe Tarsus İdman Yurdu maçı hangi kanalda ne zaman?

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Konyaspor’u 5-1’lik skorla deviren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda yarın TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu’na konuk olacak.

Sarı - lacivertliler, Can Bartu Tesisleri’nde öğle saatlerinde yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla birlikte Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçeli oyuncular, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Adana’ya hareket edecek. Ardından otobüsle maçın oynanacağı Mersin’e gidecek.

Öte yandan sarı-lacivertli kafile idman öncesi sahada dev bir Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye Kupası 4. tur maç programı

29 Ekim Salı

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor (Vakfıkebir İlçe)

13.00 1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor (Çankırı Atatürk)

13.00 Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

13.45 Niğde Anadolu-Antalyaspor (Niğde 5 Şubat)

14.30 Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor (Esenler)

16.30 Altay-Görelespor (Menemen İlçe)

18.30 Adanaspor-Diyarbekirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor (Bahçeşehir Okulları)

30 Ekim Çarşamba:

13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)

13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)

13.30 Payasspor-Manisa Futbol Kulübü (Payas İlçe)

13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (Kemer İlçe)

14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)

14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)

18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)

20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe (Mersin)

31 Ekim Perşembe:

13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)

13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)

14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)

20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)