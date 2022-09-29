Özgün Süper Ligde derbi heyecanı Fenerbahçede sakat oyuncular kimler?
ÖZGÜN HABERLER

Süper Lig’de derbi heyecanı: Fenerbahçe'de sakat oyuncular kimler?

Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk edecek. 2 Ekim Pazar günü saat 20:00’da oynanacak derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Sarı-Lacivertli taraftarlar alınmayacak. Peki Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu nedir? Fenerbahçe’de Beşiktaş maçında kimler var kimler yok?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede sakat oyuncuların son durumu nedir? Fenerbahçe’de Beşiktaş maçında kimler var kimler yok?
Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbi kadrosu

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş, Fenerbahçe’yi misafir edecek. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Sarı-Lacivertli taraftarlar alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak. BJK FB derbisi haftanın son gününde 2 Ekim 2022 Pazar günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe'de sakat oyuncular kimler?

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan futbolcuların durumu günden güne netleşiyor.

  1. Tedavisi süren Luan Peres’in Beşiktaş derbisinde yer alma ihtimali oldukça az. Serdar Aziz’in ise durumu gün gün takip ediliyor.
  2. Bu gelişmeler ışığında sarı lacivertli takımın defans hattı büyük ölçüde netleşti.
  3. Jorge Jesus’un derbiye, dörtlü savunmayla çıkma olasılığı yüksek görünüyor.
  4. Merkezde ise Attila Szalai ve Gustavo Henrique ikilisinin yer alması bekleniyor.

Öte yandan defans beklerinden birinin Ferdi Kadıoğlu olabileceği öğrenildi. Başarılı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ve Milli Takım’da gösterdiği performansla, farklı mevkilerde oynayabileceğini ve ilk 11’in vazgeçilmezlerinden olduğunu gösterdi.

  • Teknik Direktör Jorge Jesus, diğer kanat beki pozisyonunda Osayi ya da Alioski’den biri için karar verecek. Ayrıca tedavisi süren Joshua King’in de Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi zor görünüyor.

Adana Demirspor-Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte GS muhtemel 11'i
ÖZGÜN
Adana Demirspor-Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte GS muhtemel 11'i

Hacı adaylarınıheyecanlandıran adım

Hacı adaylarını
heyecanlandıran adım

​Suudi Arabistan'dan hac uygulaması.
Kan grubunuz kişiliğinizi ele veriyor

Kan grubunuz kişiliğinizi ele veriyor

​Tek tek ifşa edildi: Peki sizin grubunuz hangisi?
Macaristan Meclis Başkanı: Türkiyenin AB üyeliğini destekliyoruz

​Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener ile görüştü.

​İYİ Parti'nin adaylık teklif ettiği Yavaş'tan olumlu cevap.

​İngiliz basını 'güvenilir istihbarat' diyerek duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.