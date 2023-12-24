|
Özgün

Fenerbahçe’nin efsanesi 1. Lig’de 11 maçtır yenilmiyor

Trendyol 1. Lig’de alınan üst üste puan kayıplarının ardından Sakaryaspor’da 4. haftada teknik direktör Taner Taşkın’ın görevine son verilmişti. Sakaryaspor’u 1. Lig’e yükselten Fenerbahçe’nin efsaneleri arasında yer alan Tuncay Şanlı tekrar göreve getirildi. Sakaryaspor ile çıktığı 13 maçta sadece 2 mağlubiyet alan Şanlı, 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Sakaryaspor ligde dün akşam aldığı Kocaelispor galibiyeti ile puanını 32’ye çıkararak 4. sırada yer aldı ve Süper Lig yarışında bende varım dedi.

Orhan Emre Genç
16:49 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin efsanesi 11 maçtır yenilmiyor
Fenerbahçe'nin efsanesi 11 maçtır yenilmiyor
'in 17. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Sakaryaspor'da 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberliğin ardından ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Tuncay Şanlı, 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden
ligde 32 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

SAKARYASPOR TUNCAY ŞANLI İLE 11 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sakaryaspor'da 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberliğin ardından ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Tuncay Şanlı, takımının başında 13 maça çıktı.

Tuncay Şanlı ile ilk iki haftada sahadan mağlup ayrılan yeşil-siyahlı ekip, daha sonra oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Son 4 maçta sahadan galibiyetle ayrılan Sakaryaspor 32 puana ulaştı ve 4. sırada yer aldı.

SON 4 MAÇ AYNI SKORLA BİTTİ

Sakaryaspor Trendyol 1. Lig 14. haftasında deplasmanda Keçiörengücü’nü 3-1’lik skorla mağlup etti.

Yeşil-beyazlılar Giresunspor, Tuzlaspor ve Kocaelispor ile karşılaştığı maçlarda da 3-1’lik skorla kazanarak ender görülen bir istatistik yakaladı.

TUNCAY ŞANLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE BAŞARILARI NELER?

Tuncay Şanlı, 16 Ocak 1982 doğumlu Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur.

Kariyer

Tuncay Şanlı, futbol kariyerine 2000 yılında Sakaryaspor'da başladı. 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Şanlı, burada 2 sezon oynadı. 2004 yılında Middlesbrough'ya transfer olan Şanlı, burada 4 sezon oynadı.

2008 yılında Stoke City'ye transfer olan Şanlı, burada 5 sezon oynadı. 2013 yılında VfL Wolfsburg'a transfer olan Şanlı, burada 2 sezon oynadı. 2015 yılında Pune City'ye transfer olan Şanlı, burada 1 sezon oynadı. 2016 yılında futbolu bıraktı.

Millî takım

Tuncay Şanlı, Türkiye millî futbol takımında 80 maçta 22 gol attı. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin kadrosunda yer aldı.

Teknik direktörlük

Tuncay Şanlı, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başladı.

2016-2017 yıllarında Sakaryaspor’da teknik direktörlük görevine başladı ve 2021-2022 sezonuna kadar bu görevi sürdürü. Şanlı, Sakaryaspor’u 2. Lig’den 1. Lig’e yükseltti.

2023 yılında Sakaryaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU



#Tuncay Şanlı
#Sakaryaspor
#Trendyol 1. Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni asgari ücret zam oran için nefesler tutuldu, tarih açıklandı: Net ve brüt asgari ücret ile milyonların maaşı artacak