Fenerbahçe’nin efsanesi 1. Lig’de 11 maçtır yenilmiyor

Trendyol 1. Lig 'in 17. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Sakaryaspor'da 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberliğin ardından ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Tuncay Şanlı, 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Sakaryaspor ligde 32 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

SAKARYASPOR TUNCAY ŞANLI İLE 11 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sakaryaspor'da 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberliğin ardından ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Tuncay Şanlı, takımının başında 13 maça çıktı.

Tuncay Şanlı ile ilk iki haftada sahadan mağlup ayrılan yeşil-siyahlı ekip, daha sonra oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Son 4 maçta sahadan galibiyetle ayrılan Sakaryaspor 32 puana ulaştı ve 4. sırada yer aldı.

SON 4 MAÇ AYNI SKORLA BİTTİ

Sakaryaspor Trendyol 1. Lig 14. haftasında deplasmanda Keçiörengücü’nü 3-1’lik skorla mağlup etti.

Yeşil-beyazlılar Giresunspor, Tuzlaspor ve Kocaelispor ile karşılaştığı maçlarda da 3-1’lik skorla kazanarak ender görülen bir istatistik yakaladı.

TUNCAY ŞANLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE BAŞARILARI NELER?

Tuncay Şanlı, 16 Ocak 1982 doğumlu Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur.

Kariyer

Tuncay Şanlı, futbol kariyerine 2000 yılında Sakaryaspor'da başladı. 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Şanlı, burada 2 sezon oynadı. 2004 yılında Middlesbrough'ya transfer olan Şanlı, burada 4 sezon oynadı.

2008 yılında Stoke City'ye transfer olan Şanlı, burada 5 sezon oynadı. 2013 yılında VfL Wolfsburg'a transfer olan Şanlı, burada 2 sezon oynadı. 2015 yılında Pune City'ye transfer olan Şanlı, burada 1 sezon oynadı. 2016 yılında futbolu bıraktı.

Millî takım

Tuncay Şanlı, Türkiye millî futbol takımında 80 maçta 22 gol attı. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin kadrosunda yer aldı.

Teknik direktörlük

Tuncay Şanlı, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başladı.

2016-2017 yıllarında Sakaryaspor’da teknik direktörlük görevine başladı ve 2021-2022 sezonuna kadar bu görevi sürdürü. Şanlı, Sakaryaspor’u 2. Lig’den 1. Lig’e yükseltti.

2023 yılında Sakaryaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU







