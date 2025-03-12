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BİM’den FİLE kararı! KAP'a bildirildi: Ayrılıyorlar

BİM’den FİLE kararı! KAP'a bildirildi: Ayrılıyorlar

16:4312/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
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BİM
BİM

BİM, FİLE markasının ayrı bir şirket yapısı ile faaliyet göstermesi amacıyla anonim şirket kuruluşu için işlemlere başlama kararı aldı. Şirket'ten KAP'a açıklama yapıldı.

BİM, FİLE markasının ayrı bir şirket yapısı ile faaliyet göstermesi amacıyla işlemlere başlama kararı aldı. BİM’den karara ilişkin resmi açıklama geldi.

FİLE'nin, ayrı bir şirket yapısı ile faaliyet gösterecek

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Yönetim Kurulu, Şirket'imizin gıda perakendeciliği alanında halen ayrı bir organizasyon yapısıyla faaliyet gösteren markası FİLE'nin, ayrı bir şirket yapısı ile faaliyet gösterebilmesi amacıyla, tek pay sahibinin Şirketimiz olacağı 250.000 TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar vermiştir."

File market ne zaman kuruldu?

File, 2015 yılında kurulan ve Bim'e ait bir Türk perakende şirketidir. Mağazaları çoğunlukla indirim mağazalarından oluşan Bim'in aksine, File'ın lokasyonları hipermarketlerden oluşmaktadır.

Ortalama 4.000- 4.500 farklı ürün bulunan ve yeni bir konsept ile tasarlanan mağazalarda et, şarküteri, taze sebze – meyve, unlu mamuller ve kişisel bakım bölümleri yer almaktadır.

#FİLE
#Bim
#KAP

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