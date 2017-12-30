Filistin'de 2017 yılı nasıl geçti?

Filistin kentlerinde, İsrail'in Kudüs'te izlediği politikalara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki olarak halk ayaklanmaları yaşandı.

Filistin topraklarında yıl boyunca yaşanan diğer önemli olaylar ise şöyle:

Şubat

- 3 Şubat: Hamas içinde yeni yönetimin belirleneceği seçim süreci başladı.

- 6 Şubat: İsrail parlamentosu Knesset, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştırmaya yönelik yasa tasarısını son kez görüşerek onayladı. Onaylanan bu tasarı, özel mülkiyete ait Filistin topraklarının, yerleşim birimi inşaatı için müsadere edilmesini öngördüğü gibi İsrail mahkemelerinin, söz konusu topraklarda inşa edilen yerleşim birimlerinin kaldırılması yönünde bir karar almasını da engelliyor.

- 12 Şubat: İsrail makamları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gazze Şeridi'ndeki çalışanı Filistin uyruklu Muhammed Murteca'yı gözaltına aldı.

- 13 Şubat: İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurucularından Yahya es-Sinvar, yapılan iç seçimler neticesinde Hamas'ın Gazze'deki yeni sorumlusu oldu.

Mart

- 23 Mart: Hamas, Gazze'de "İdari Komite"nin kurulduğunu duyurdu.

- 24 Mart: Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı Mazin el-Fukaha, Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. Filistin İçişleri Bakanlığı, Fukaha'nın ölümünde İsrail istihbarat teşkilatı adına casusluk yapan Filistinli ajanların parmağı olduğunu duyurdu.

Nisan

Nisan ayında Hamas, Fetih ile arasındaki uzlaşı sürecinin tamamlanması için Katar tarafından yeni bir girişimde bulunulduğunu açıkladı. Tarihi açıklanmayan söz konusu girişim başarılı olmadı.

Nisan ayı başında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Hamas'ı siyasi bölünmüşlüğü bitirmeye ve Gazze'nin idaresinin Filistin yönetimine devretmeye zorlayacak" adımlar atacağını açıkladı. Bu adımlar, memur maaşlarında yüzde 30 oranında kesintiye gidilmesi, bazılarının erken emekli edilmesi ve Gazze'ye yapılan elektrik yardımının azaltılmasını içeriyordu.

Mayıs

Mayıs ayı başında Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Katar'ın başkenti Doha'dan "yeni siyaset belgesi"ni açıkladı.

- 6 Mayıs: İsmail Heniyye, yapılan iç seçimler sonucu Meşal'in yerine Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı oldu.

- 23 Mayıs: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ortadoğu turu kapsamında Beytullahim'e gelen ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Haziran

- 4 Haziran: Hamas'ın Gazze'deki sorumlusu Sinvar, ilk yurt dışı gezisini Mısır'a gerçekleştirdi. Bu gezi, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından Mısır ile ilişkilerde yaşanan gerginliğin azaltılmasına vesile oldu. Hamas yetkilileri, Sinvar'ın, Fetih hareketinden ihraç edilen Muhammed Dahlan ile görüştüğünü duyurdu.

- 11 Haziran: İsrail hükümeti, Filistin yönetiminin, İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30'luk kesintiye gitmesi üzerine Gazze'ye verilen elektriği kısma kararı aldı.

Temmuz

- 16 Temmuz: İsrail makamları, Kudüs'teki Eski Şehir'in kapılarına metal arama dedektörleri yerleştirdi. Bunun üzerine Kudüs ve çevresinde çıkan olaylarda 4 Filistinli ile 3 İsrailli hayatını kaybetti. Söz konusu olayların devam etmesi üzerine İsrail polisi, 25 Temmuz'da metal dedektörleri kaldırdı.

Eylül

- 9 Eylül: Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Gazze'deki sorumlusu Sinvar, ilk ortak yurt dışı gezilerini Mısır'a gerçekleştirdi.

- 17 Eylül: Hamas, Mısır'ın Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesi çalışmalarına karşılık mart ayında kurulduğunu duyurduğu İdari Komite'yi feshettiğini açıkladı.

Ekim

- 2 Ekim: Başbakan Rami el-Hamdallah başkanlığındaki Filistin yönetimi heyeti Gazze'yi ziyaret etti.

- 3 Ekim: Ulusal uzlaşı hükümeti, Gazze'de ilk haftalık oturumunu gerçekleştirdi.

- 12 Ekim: Fetih ve Hamas hareketleri Mısır'ın başkenti Kahire'de, hükümetin Gazze'de yönetimi devralmasını öngören uzlaşı anlaşmasını imzaladı.

Kasım

- 1 Kasım: Hamas, hareketin Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya geldiğini duyurdu. Aynı gün Hamas, Gazze'deki sınır kapılarının yönetimini Filistin hükümetine devretti.

- 18 Kasım: Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı, 10 yıl aradan sonra ilk defa Filistin yönetiminin kontrolünde üç günlüğüne geçişlere açıldı.

Aralık

7 Aralık: ABD Başkanı Trump'ın, 6 Aralık'ta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını açıklamasının ardından Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria ve Gazze'de olaylar çıktı.