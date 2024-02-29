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En uzun Formula 1 sezonu başlıyor: Kaç yarışmacı katılacak?

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası, 24 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon tarihin en uzun sezonu olacak. Peki Formula 1 yarış ne zaman başlıyor? İşte Formula 1 yarış takvimi.

13:11 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Formula 1 yarışı ne zaman başlayacak?
Formula 1 yarışı ne zaman başlayacak?

Yeni sezonda, Formula 1 takvimi daha fazla bölgeselleştirilerek lojistik yükler azaltıldı ve sezon daha sürdürülebilir hale getirildi. 2 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak ve 8 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek sezonda rekor düzeyde yarışmacı katılacak.

Formula 1'de kaç kişi yarışacak?

2024'deki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olacak. Geçen yıl, 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti. Bu sezon yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 24'e yükseldi.

Bu yıl Çin, takvime geri dönecek. Geçen yıl takvimi de 24 yarış olarak planlanırken, Çin Grand Prix'sinin pandemiden kaynaklanan sorunlar nedeniyle iptal edilmesiyle bu sayı 23'e düşürülmüştü.

Formula 1 yarış ne zaman başlıyor?

Şampiyona 2 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak, 8 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Sezonun ilk iki yarışı Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri, 11 Mart'ta başlayacak ramazan ayı dolayısıyla alışılagelenin aksine 2 Mart ve 9 Mart Cumartesi günlerinde koşulacak. 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı yapılacağı duyuruldu.

Bu yıl Çin, Miami, Avusturya, ABD, Brezilya ve Katar Grand Prix'lerinde sprint yarışı düzenlenecek. İlk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, geçen yıl 3'ten 6'ya yükseltilmişti.



#Formula 1 yarışı
#Formula 1 yarışı başlama tarini
#Formula 1
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