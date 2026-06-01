ABD'de Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği bayramlaşma programı düzenledi

00:011/06/2026, Pazartesi
G: 31/05/2026, Pazar
ABD’nin başkenti Washington D.C’de bulunan Türkler, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve eşi Figen Önal’ın ev sahipliğindeki bayramlaşma programı ABD'deki Amerika Diyanet Merkezi (DCA) bahçesinde yapıldı.



Washington Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kanca’nın da hazır bulunduğu bayramlaşma programında konuşan Büyükelçi Önal, katılımcıların bayramını kutladı ve bundan sonra da bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.



Önal, daha sonra vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.



Aileleriyle bayramlaşma programına gelen vatandaşlar, burada sunulan Türk yemek kültüründen değişik ikramları da tatma imkanı buldu.



