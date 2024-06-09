AP seçimlerinin son gününde 21 ülkede milyonlarca seçmen sandık başında

Macaristan'da çekişme

Yaklaşık 7,85 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu Macaristan'da ise sabah erken saatlerde başlayan oy kullanma işlemi, yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Avrupa Birliği'nin Rusya karşıtı politikasına meydan okuyan bloğun öncüsü konumundaki Macaristan'da ise en büyük mücadelenin Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ile muhalif lider Peter Magyar ile öne çıkan Tisza Partisi arasında yaşanması bekleniyor. Batılı liderleri Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarını Rusya'ya karşı savaş sahasına sürmeyi amaçlamakla suçlayan Macaristan lideri Orban, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde savaşı durduracak siyasetçilerin seçilmesi çağrısı yapıyor. Dün akşam bir Macar haber kanalına konuşan Orban, Batı ülkelerinin Rusya'yı askeri olarak yenilgiye uğratma arzularındaki asıl nedenin “güç ve para” olduğunu söyledi. Avrupa'nın 90'lı yıllara dönme arzusunda olduğunu ifade eden Orban, “Batılı liderler, Rusya'yı askeri olarak yenilgiye uğratma arzusuyla bir savaş yoluna girdi. Planları kesinlikle basit. Çünkü bu, kendilerine nüfuz ve güç sağlayacak para ile ilgili bir mesele” ifadelerini kullandı.