Beyaz Saray'da görkemli gece: Trump'ın yemeğinde sürpriz isimler yer aldı

13:0519/11/2025, Çarşamba
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna Beyaz Saray'da akşam yemeği hazırlattı.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna Beyaz Saray'da verdiği akşam yemeğinde sürpriz isimler de vardı.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna Beyaz Saray'da verdiği akşam yemeğinde iki ülke arasındaki ilişkilerin bu ziyaretle güçlendiğine dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ı, "NATO Üyesi Olmayan Önemli Müttefik" olarak tanıdıklarını ve iki ülke arasında "stratejik savunma anlaşması" imzaladıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan olarak ABD'ye yapacaklarını açıkladığı 1 trilyon dolarlık yatırım sözü için Muhammed bin Selman'a teşekkür etti.

Trump, Suudi Arabistan'da oynayan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya katılımı için ayrıca teşekkür etti.

YEMEKTE KİMLER VARDI?

Yemeğe katılan ünlü isimler arasında Ronaldo'nun yanı sıra Honeywell CEOSu Vimal Kapur, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Elon Musk da vardı.

Elon Musk'ın akşam yemeğinde görüntülenmesi "Trump ile aralarındaki buzları eritti mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Konuşmasında Gazze'de sağlanan ateşkese de dikkati çeken ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu bölgeden birçok ülkenin katkılarıyla "savaşın" sona erdiğini ve şimdi artık Gazze'yi bu ülkelerin de katkılarıyla yeniden kalkındıracaklarını ifade etti.

#ABD
#Beyaz Saray
#Suudi Arabistan
