Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa'nın 600'ü aşkın fotoğrafı yayınlandı

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa’ya ait kapsamlı fotoğraf koleksiyonunu çevrim içi erişime sundu. Koleksiyon, Medine Müdafii Fahreddin Paşa ile ilgili 600’den fazla tarihi kare içeriyor. Arşive erişmek isteyenler, koleksiyonun yayımlandığı “openaccess.ircica.org” adresi üzerinden dijital içeriklere ulaşabiliyor.
Fahreddin Paşa babası Mehmed Nahid Bey ile
Binbaşı Fahreddin Bey
Hicaz Seferi Kuvvetleri Komutanı ve Medine Müdafii Korgeneral Fahreddin Paşa yerel kıyafetiyle Medine'de
Korgenaral Fahreddin Paşa
Medine istasyonunda Fahreddin Paşa'nın karşılanışı
Fahreddin Paşa Şam`da 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa, Vehib Paşa ve Ali Fuad Erden Paşa ile birlikte
Fahreddin Paşa Türkmenistan'da
Suriye`de isyan eden Dürzilere karşı harekat yapan 12. Kolordu bir su kaynağı başında molada
Fahreddin Paşa Medine`de tarım konusunda inceleme yaparken
Fahreddin Paşa, Kurmay Başkanı Selahaddin Kip, emir subayı Üsteğmen Şevket ve şoförü er Tevfik ile Medine'de
Fahreddin Paşa 12. Kolordu komutanı olarak Suriye'de subaylarıyla
Fahreddin Paşa Lazkiye Kalesi'nde
Fahreddin Paşa Çanakkale'de
Şam'da askerlerle bayramlaşma
Fahreddin Paşa Bakü'de petrol kuyularının olduğu bölgede
Fahreddin Paşa atış talimi yaparken
Enver Paşa'nın Beyrut'u ziyareti sırasında Fahreddin Paşa kendisini selamlarken
Şevket Turgut Paşa ile Fahreddin Paşa ve karargah subayları
Fahreddin Paşa birtakım subaylarla
Medine Muhafız Taburu
Fahreddin Paşa eşi Ayşe Sıdıka Hanım ile emekliliğinde
Fahreddin Paşa Medine'de
Balkan Harbi`nde Fahreddin Paşa ve maiyeti yemek molasında