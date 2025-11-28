Yeni Şafak
Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa'nın 600'ü aşkın fotoğrafı yayınlandı

Mahir Bilal Pirim
22:4528/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
<p>Erkan-ı Harp Feriki Fahreddin Paşa</p><p><br></p>
Erkan-ı Harp Feriki Fahreddin Paşa

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa’ya ait kapsamlı fotoğraf koleksiyonunu çevrim içi erişime sundu. Koleksiyon, Medine Müdafii Fahreddin Paşa ile ilgili 600’den fazla tarihi kare içeriyor. Arşive erişmek isteyenler, koleksiyonun yayımlandığı “openaccess.ircica.org” adresi üzerinden dijital içeriklere ulaşabiliyor.

Fahreddin Paşa babası Mehmed Nahid Bey ile

Binbaşı Fahreddin Bey

Hicaz Seferi Kuvvetleri Komutanı ve Medine Müdafii Korgeneral Fahreddin Paşa yerel kıyafetiyle Medine'de

Korgenaral Fahreddin Paşa

Medine istasyonunda Fahreddin Paşa'nın karşılanışı

Fahreddin Paşa Şam`da 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa, Vehib Paşa ve Ali Fuad Erden Paşa ile birlikte


Fahreddin Paşa Türkmenistan'da

Suriye`de isyan eden Dürzilere karşı harekat yapan 12. Kolordu bir su kaynağı başında molada

Fahreddin Paşa Medine`de tarım konusunda inceleme yaparken

Fahreddin Paşa, Kurmay Başkanı Selahaddin Kip, emir subayı Üsteğmen Şevket ve şoförü er Tevfik ile Medine'de

Fahreddin Paşa 12. Kolordu komutanı olarak Suriye'de subaylarıyla

Fahreddin Paşa Lazkiye Kalesi'nde

Fahreddin Paşa Çanakkale'de

Şam'da askerlerle bayramlaşma

Fahreddin Paşa Bakü'de petrol kuyularının olduğu bölgede

Fahreddin Paşa atış talimi yaparken

Enver Paşa'nın Beyrut'u ziyareti sırasında Fahreddin Paşa kendisini selamlarken

Şevket Turgut Paşa ile Fahreddin Paşa ve karargah subayları

Fahreddin Paşa birtakım subaylarla

Medine Muhafız Taburu

Fahreddin Paşa eşi Ayşe Sıdıka Hanım ile emekliliğinde

Fahreddin Paşa Medine'de

Balkan Harbi`nde Fahreddin Paşa ve maiyeti yemek molasında


