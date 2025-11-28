Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa'nın 600'ü aşkın fotoğrafı yayınlandı

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa’ya ait kapsamlı fotoğraf koleksiyonunu çevrim içi erişime sundu. Koleksiyon, Medine Müdafii Fahreddin Paşa ile ilgili 600’den fazla tarihi kare içeriyor. Arşive erişmek isteyenler, koleksiyonun yayımlandığı “openaccess.ircica.org” adresi üzerinden dijital içeriklere ulaşabiliyor.

1 /24 Fahreddin Paşa babası Mehmed Nahid Bey ile

2 /24 Binbaşı Fahreddin Bey

3 /24 Hicaz Seferi Kuvvetleri Komutanı ve Medine Müdafii Korgeneral Fahreddin Paşa yerel kıyafetiyle Medine'de

4 /24 Korgenaral Fahreddin Paşa

5 /24 Medine istasyonunda Fahreddin Paşa'nın karşılanışı

6 /24 Fahreddin Paşa Şam`da 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa, Vehib Paşa ve Ali Fuad Erden Paşa ile birlikte



7 /24 Fahreddin Paşa Türkmenistan'da

8 /24 Suriye`de isyan eden Dürzilere karşı harekat yapan 12. Kolordu bir su kaynağı başında molada

9 /24 Fahreddin Paşa Medine`de tarım konusunda inceleme yaparken

10 /24 Fahreddin Paşa, Kurmay Başkanı Selahaddin Kip, emir subayı Üsteğmen Şevket ve şoförü er Tevfik ile Medine'de

11 /24 Fahreddin Paşa 12. Kolordu komutanı olarak Suriye'de subaylarıyla

12 /24 Fahreddin Paşa Lazkiye Kalesi'nde

13 /24 Fahreddin Paşa Çanakkale'de

14 /24 Şam'da askerlerle bayramlaşma

15 /24 Fahreddin Paşa Bakü'de petrol kuyularının olduğu bölgede

16 /24 Fahreddin Paşa atış talimi yaparken

17 /24 Enver Paşa'nın Beyrut'u ziyareti sırasında Fahreddin Paşa kendisini selamlarken

18 /24 Şevket Turgut Paşa ile Fahreddin Paşa ve karargah subayları

19 /24 Fahreddin Paşa birtakım subaylarla

20 /24 Medine Muhafız Taburu

21 /24 Fahreddin Paşa eşi Ayşe Sıdıka Hanım ile emekliliğinde

23 /24 Fahreddin Paşa Medine'de