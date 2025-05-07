Hindistan ile Pakistan arasında patlak veren çatışmalar, nükleer bir savaşa dönüşme riskiyle dünya genelinde büyük tedirginliğe yol açtı. Karşılıklı füze saldırılarının ardından tansiyon hızla yükselirken, iki ülkenin de nükleer silah gücüne sahip olması endişeleri artırıyor. Savaşın büyüme ihtimali, gözleri nükleer silah stoklarına çevirdi. Peki, En fazla nükleer savaş başlığı hangi ülkede var? İşte detaylar.