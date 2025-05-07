Güney Asya'da korkulan senaryo gerçek oldu. Hindistan’ın askeri hamlelerine Pakistan’ın sert karşılık vermesiyle başlayan sıcak çatışma, nükleer bir felakete zemin hazırlayabilir. Her iki taraf da nükleer güç sahibi olması nedeniyle yaşanan gerilim küresel çapta kaygı uyandırıyor. Uzmanlar olası bir nükleer savaşın yıkıcı sonuçlarına dikkat çekerken, kamuoyu “Hangi ülkelerin nükleer silahı var?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Asya'daki gerilimde korkulan oldu. Hindistan füzelerle saldırdı. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 26, yaralı sayısının 46'ya yükseldiği bildirildi.
Gerilim tırmanırken ülkelerin nükleer silah stokları yeniden gündeme taşındı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün 2023 yılına ait raporuna göre dünya genelinde 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Bu silahların önemli bir bölümü aktif olarak kullanılabilir durumda olmasa da ülkeler, modernizasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Özellikle ABD ve Rusya, nükleer başlıklarını denizaltı, uçak ve füze sistemlerine entegre ederek teknolojik üstünlük kurma çabasında. Çin ise son yıllarda en hızlı nükleer büyümeyi gerçekleştiren ülke konumunda.
Pekin yönetimi, 2022 yılında 350 olan savaş başlığı sayısını 2023’te 410’a çıkardı. Çin’in nükleer gücüne ilişkin bilgiler sınırlı olsa da ABD Savunma Bakanlığı’nın verileri bu konuda başlıca kaynak niteliğinde.
Nükleer silah yatırımları yalnızca bu üç ülkeyle sınırlı değil. İngiltere, Fransa, Hindistan, Pakistan ve İsrail gibi ülkeler de kendi cephaneliklerini geliştiriyor.
Özellikle Hindistan ve Pakistan’ın birbirine karşılıklı olarak sahip olduğu nükleer kapasite, bölgesel krizleri çok daha tehlikeli hale getiriyor.
Son gelişmeler, bu silahların sadece varlığıyla bile nasıl bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha gösterdi.
NÜKLEER SİLAHA SAHİP ÜLKELERİN SIRALAMASI
1. Rusya – 5.889
2. Amerika Birleşik Devletleri – 5.244
3. Çin – 410
4.Fransa – 290
5.Birleşik Krallık (İngiltere) – 225
6. Pakistan – 170
7.Hindistan – 164
8. Kuzey Kore – 30