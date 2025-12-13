Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Endonezya sel ve heyelan felaketi sonrası görüntülendi

Endonezya sel ve heyelan felaketi sonrası görüntülendi

21:4613/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Endonezya’nın Açe eyaletine bağlı Açe Tamiang bölgesindeki Bandar Pusaka ilçesinde yer alan Sunting köyünde, ani sel ve toprak kaymalarının ardından yıkıma uğrayan alanlar görüntülendi.

Endonezya’nın Açe eyaletine bağlı Açe Tamiang bölgesindeki Bandar Pusaka ilçesinde yer alan Sunting köyünde, ani sel ve toprak kaymalarının ardından yıkıma uğrayan alanlar görüntülendi.

 Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Açe, Kuzey Sumatra ve Batı Sumatra olmak üzere üç eyalette meydana gelen ani sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 1006’ya yükseldiğini, 217 kişinin kayıp olduğunu ve afetzede sayısının ise 199 bin 508’e ulaştığını açıkladı.

#Endonezya
#Sel
#Heyelan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
La ilahe illallahul melikul hakkul mubin anlamı ve fazileti