Gazz'de yıkımın gölgesinde günlük yaşam: Ağır hasarlı binalarda zor koşullar altında günlük yaşamlarını sürdürüyorlar

Abluka altındaki Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının ardından geride kalan enkazın ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Temel ihtiyaçlardan yoksun aileler, yıkılan evlerinin yakınında kurdukları derme çatma çadırlarda ve ağır hasarlı binalarda zor koşullar altında günlük yaşamlarını sürdürüyor.
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