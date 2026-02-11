Gazze kentinde günlük yaşam: Derme çatma çadırlarda mücadele ediyorlar

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Gazze kentindi Şati Kampı bölgesinde yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının geride bıraktığı enkazın ortasında zorlu koşullar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Temel ihtiyaçlardan yoksun kalan aileler, yıkılan evlerinin yakınında kurdukları derme çatma çadırlarda mücadele ediyor.
1/27
2/27
3/27
4/27
5/27
6/27
7/27
8/27
9/27
10/27
11/27
12/27
13/27
14/27
15/27
16/27
17/27
18/27
19/27
20/27
21/27
22/27
23/27
24/27
25/27
26/27
27/27
#Gazze
#Filistin
#Han Yunus