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Gazze'de 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde zorlu yaşam

Gazze'de 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde zorlu yaşam

21:2920/06/2025, Cuma
AA
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Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okullarda, yıkık binaların yanında kurulan derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdüren Filistinliler, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde de yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okullarda, yıkık binaların yanında kurulan derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdüren Filistinliler, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde de yaşam mücadelesi veriyor.

Barınma sorununun yanı sıra gıda, temiz su, hijyen malzemeleri ve sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan ailelerin çocukları, savaşın gölgesinde, çadırlar ile harabe yapılar arasında oynadıkları basit oyunlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

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