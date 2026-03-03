Yeni Şafak
Gazze’de Büyük Ömeri Camii Kütüphanesi’nde hasar gören eserler kurtarılıyor

Gazze’de Büyük Ömeri Camii Kütüphanesi’nde hasar gören eserler kurtarılıyor

12:083/03/2026, Salı
AA
İsrail saldırılarında ağır hasar gören Gazze’deki Büyük Ömeri Camii Kütüphanesi’nde Filistinli gönüllüler, zarar gören kitap ve el yazması eserleri kurtarmak için onarım, temizleme ve tasnif çalışmaları yürütüyor.

Savaştan önce yaklaşık 20 bin kitap ve el yazmasına ev sahipliği yapan kütüphanede, saldırıların ardından eser sayısının yaklaşık 4 bine düştüğü belirtildi.

Enkaz altında kalan, yıpranan ve sayfaları zarar gören eserleri titizlikle restore etmeye çalışan gönüllüler, Gazze’nin kültürel, edebi ve bilimsel mirasını korumayı amaçlıyor.

