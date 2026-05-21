Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de çöplerden toplanan plastikler su ihtiyacını karşılayacak hortumlara dönüşüyor

Gazze'de çöplerden toplanan plastikler su ihtiyacını karşılayacak hortumlara dönüşüyor

13:5621/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak Arşiv
Sonraki haber

Filistinliler, İsrail saldırılarında altyapının çökmesiyle yaşanan su krizine çözüm bulmak için girişimlerde bulunuyor. Gazze'de çöp yığınlarından ve yıkılan evlerin enkazından toplanan plastik malzemeler derme çatma fabrikalarda ilkel yöntemlerle işlenip halkın ihtiyaç duyduğu suya ulaşmalarını sağlayacak hortumlara dönüştürülüyor. Gazze kentinde bu amaçla faaliyet gösteren fabrikalarda çöplerden toplanan plastikler sınıflandırılıyor, parçalanıyor ve ham madde olarak yeniden üretime hazır hale getiriliyor. Basit ekipmanlar ve ilkel yöntemlerle hayata geçirilen bu projeler 2023'ten bu yana kuyruklarda su bekleyen Filistinlilerin ve tarlalarını sulamak isteyen çiftçilerin sıkıntısını gidermeyi amaçlıyor.

#gazze
#filistin
#savaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro 2026 Son Açıklamalar! TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro