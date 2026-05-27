Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze’de Filistinliler İsrail ablukası altında bayram namazını kıldı

Gazze’de Filistinliler İsrail ablukası altında bayram namazını kıldı

14:1327/05/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinli, İsrail ablukasının yol açtığı ağır insani şartlara rağmen Al-Saraya Meydanı’nda toplanarak, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinli, İsrail’in ablukası nedeniyle maruz kaldıkları zor şartlara rağmen Kurban Bayramı’nı sevinçle karşıladı.

Gazze Şehri’ndeki Al-Saraya Meydanı’nda toplanan Filistinliler, Kurban Bayramı namazını eda etti.

Bayram hutbesinde, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, aile bağlarının korunması ve hayatını kaybedenler ile yaralananların ailelerine destek olunması çağrısı yapılırken, devam eden zorluklarla mücadelede Filistin’in birliğinin önemi vurgulandı.

#Gazze
#Filistin
#Han Yunus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS yerleri ne zaman belli olacak 2026?