Gazze'de İsrail saldırısında ağır hasar gören bina çöktü

09:4722/12/2025, Pazartesi
AA
Gazze kentindeki Jala caddesinde bulunan ve savaş sonrası kısmen tahrip olan bir bina sakinlerinin üzerine çöktü. Enkaz çevresinde arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

#Gazze
#Filistin
#Han Yunus
