Gazze'de İsrail saldırısında ağır hasar gören bina çöktü

Gazze kentindeki Jala caddesinde bulunan ve savaş sonrası kısmen tahrip olan bir bina sakinlerinin üzerine çöktü. Enkaz çevresinde arama kurtarma çalışmaları yapıldı.
#Gazze
#Filistin
#Han Yunus
