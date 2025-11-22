Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan Filistinli çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan Filistinli çocuk yaşam mücadelesi veriyor

14:3022/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

İsrail'in Gazze Şeridi’ne iki yıl süren saldırıları ve uyguladığı aç bırakma politikası nedeniyle bölgede hala binlerce çocuk yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Gazze’de devam eden ateşkese rağmen kente yeterli insani yardım ulaştırılamıyor. 7 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Emire Muhammed el-Havaciri, Deyr Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’nde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor. Yalnızca sıvı gıdalarla beslenebilen Havaciri’nin durumu, uygun tıbbi beslenme ürünleri ile temel ilaçların bulunmaması nedeniyle giderek kötüleşiyor.

#gazze
#yetersiz beslenme
#Filistinli çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut kiraya verilebilecek mi? TOKİ evleri ödeme bitene kadar kiralama yasak mı?