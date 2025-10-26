Yeni Şafak
Gazze’deki Celil Okulu, İsrail saldırılarının ardından sığınma merkezine dönüştü

11:3326/10/2025, Pazar
AA
İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava bölgesine girişi sırasında ağır hasar verdiği Celil Okulu, saldırıların ardından evlerine dönemeyen yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yer haline geldi. Su ve elektriğin bulunmadığı okulda, aileler zor koşullar altında yaşam mücadelesi verirken, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına rağmen çocuklar eğitim hakkından mahrum kaldı.

