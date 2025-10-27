Yeni Şafak
Gazze'deki su krizi devam ediyor

17:1227/10/2025, Pazartesi
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle altyapının tamamen tahrip olmasıyla temiz su krizi derinleşti. Han Yunus’taki mezarlık çevresinde kurulan çadırlarda yaşayan çocuklar, içme suyu ihtiyaçlarını ellerindeki bidonlarla karşılamaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNRWA) ve uluslararası yardım kuruluşlarının doğruladığı krize göre, kişi başına düşen günlük su miktarı 5 litrenin altına geriledi. Su kıtlığı, özellikle çocuklar ve aileler için günlük yaşamı büyük ölçüde zorlaştırıyor.

#gazze
#filistin
#su krizi
#bm
#Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
#israil
