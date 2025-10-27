Gazze'deki su krizi devam ediyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle altyapının tamamen tahrip olmasıyla temiz su krizi derinleşti. Han Yunus’taki mezarlık çevresinde kurulan çadırlarda yaşayan çocuklar, içme suyu ihtiyaçlarını ellerindeki bidonlarla karşılamaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNRWA) ve uluslararası yardım kuruluşlarının doğruladığı krize göre, kişi başına düşen günlük su miktarı 5 litrenin altına geriledi. Su kıtlığı, özellikle çocuklar ve aileler için günlük yaşamı büyük ölçüde zorlaştırıyor.

