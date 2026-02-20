Yeni Şafak
Gazzeli çocuklar ramazan ayının ikinci gününü camilerde Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirdi

Gazzeli çocuklar ramazan ayının ikinci gününü camilerde Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirdi

09:2120/02/2026, Cuma
AA
Gazzeli çocuklar, ramazan ayının ikinci gününü Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Şüheda Camisi'nde Kuran'ı Kerim'den ayetler okuyarak ve ezber yaparak geçirdi.

