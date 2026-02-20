Gazzeli çocuklar ramazan ayının ikinci gününü camilerde Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirdi

Gazzeli çocuklar, ramazan ayının ikinci gününü Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Şüheda Camisi'nde Kuran'ı Kerim'den ayetler okuyarak ve ezber yaparak geçirdi.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
#Gaze
#Filistin
#Han Yunus
Gazzeli çocuklar, ramazan ayının ikinci gününü Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Şüheda Camisi'nde Kuran'ı Kerim'den ayetler okuyarak ve ezber yaparak geçirdi.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.