Gazze'nin kuzeyinde enkaz ve çadırlar arasında günlük hayat: Siviller temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde yaşıyor

Gazze’nin kuzeyinde enkaz ve çadırlar arasında günlük hayat: Siviller temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde yaşıyor

13:5010/02/2026, Salı
Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya el-Nezle bölgesinde yerinden edilen Filistinliler, yıkılan evlerin enkazı ve derme çatma çadırlar arasında yaşam mücadelesi veriyor. Kanalizasyon sularının ve çöp yığınlarının çevreyi sardığı sağlıksız koşullarda yaşayan siviller, temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

