Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Gazze'ye çadır kent

Hayrat İnsani Yardım Derneği, kış aylarında zor günler geçiren Gazzeliler için yaklaşık 300 kişilik çadır kent kurdu.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
#Hayrat İnsani Yardım Derneği
#Gazze
#Filistin
Hayrat İnsani Yardım Derneği, kış aylarında zor günler geçiren Gazzeliler için yaklaşık 300 kişilik çadır kent kurdu.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.