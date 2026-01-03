Yeni Şafak
Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Gazze'ye çadır kent

14:083/01/2026, Cumartesi
AA
Hayrat İnsani Yardım Derneği, kış aylarında zor günler geçiren Gazzeliler için yaklaşık 300 kişilik çadır kent kurdu.

#Hayrat İnsani Yardım Derneği
#Gazze
#Filistin
