İngiltere’de göçmen yerleştirme planı protesto edildi

İngiltere’nin Doğu Sussex bölgesindeki Crowborough kasabasında yüzlerce kişi, eski bir askeri kışlaya 600 erkek göçmenin yerleştirilmesini planlayan İçişleri Bakanlığı’nı protesto etmek için ordu kampı önünde toplandı. Göstericiler, pankart ve bayraklarla karara tepki gösterdi. Bölge sakinleri ve Crowborough Shield grubu, planın durdurulması için Kraliyet Adalet Divanı’na başvurmuş, ancak 27 Şubat’ta görülen duruşmada talepleri reddedilmişti. İlk göçmen grubunun 21 Ocak’ta polis eşliğinde kampa getirildiği bildirildi.

