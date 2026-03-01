İran'da Hamaney'in şehit edilmesiinin ardından gösteriler düzenlendi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında şehit edilmesinin duyurulmasının ardından İran'ın birçok bölgesinde gösteriler yapıldı. Başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

İran devlet medyası, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kızının, torununun, damadının ve gelininin ABD ile İsrail'in saldırılarında şehit edildiğini açıkladı.

İran devlet medyası, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ile İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının yaşamını yitirdiğini doğruladı.

İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu bölgeye yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.





İRAN'DA HAMANEY'İN ŞEHİT EDİLMESİNİN ARDINDAN GÖSTERİLER DÜZENLENDİ İran medyası, ülkenin birçok kentinde halkın İran bayraklarıyla sokaklara indiğini duyurdu.

Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişinin, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ile İsrail karşıtı sloganlar attığı belirtildi.

