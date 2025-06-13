İsrail'in İran'a başlattığı saldırının izleri gün ağarınca ortaya çıktı: Binalar ve nükleer tesis hedef alındı

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırının ardından başkent Tahran'ın birçok bölgesinde, şiddetli patlamaların yaşandığı bildirildi. Natanz Nükleer Tesisi'nin ve yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırının izleri gün ağarınca ortaya çıktı.
Terör devleti İsrail yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına saldırmak için hava saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın nükleer ve askeri tesislerinin hedef alındığı söylenen duyuruda, düzinelerce savaş jetinin kullanıldığı belirtildi.
Gece saatlerinde başlayarak devam eden hava saldırılarında, başkent Tahran'ın yanı sıra farklı kentlerin de hedef alındığı ve birçok askeri nokta ile nükleer tesislerde patlamalar yaşandığı bildirildi.
İran devlet televizyonu, İsrail'in gerçekleştirilen hava saldırısında İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nin hedef alındığını bildirdi.
Bazı binalar da saldırının hedefi oldu.